Ce fruit oublié fait plier votre arbre : ce geste malin évite la casse et le gâchis avant qu’ils ne tombent tous

Votre cognassier ploie sous une récolte de coings record et les premiers fruits jonchent déjà le sol. En quelques gestes ciblés, ce casse-tête peut devenir réserve d’hiver, à condition d’agir dans le bon ordre.

Début d’automne, votre cognassier ploie, les branches se courbent dangereusement et les premiers coings s’écrasent au sol. On culpabilise en pensant à toute cette confiture perdue, mais on ne sait pas toujours quoi faire, ni par quoi commencer.

Bonne nouvelle : ce n’est pas une fatalité. Le coing, fruit un peu oublié qu’on déguste surtout cuit, se prête merveilleusement aux réserves d’hiver. Avec quelques gestes simples, on peut sauver l’arbre, la récolte et la transformer sans gaspillage.

Geste n°1 : caler les branches avant qu’elles ne cassent

Quand les rameaux s’affaissent, il faut d’abord les soutenir. Utilisez un étai : un tasseau de bois encoché, protégé avec un chiffon. Plantez-le légèrement dans le sol, glissez-le de biais sous la branche, puis relevez-la très doucement jusqu’à ce qu’elle repose dessus.

Le but n’est pas de tout redresser, mais d’éviter la casse et les plaies profondes. Sur les branches les plus fragiles, allégez en retirant quelques fruits déjà gros ou abîmés. Les coings tombés mais encore fermes se cuisinent vite ; ceux qui pourrissent, direction compost.

Geste n°2 : lancer la récolte au bon moment

En général, la récolte démarre autour de la mi-septembre, selon les régions. Tous les fruits n’arrivent pas ensemble : on cueille par passages. Astuces de Grand-Mère rappelle que « le coing se cueille ferme et vert, jamais mûr sur l’arbre », avant les premières gelées.

Nous avons tous déjà hésité devant un fruit mi-vert mi-jaune. Le test du pouce aide : on appuie légèrement ; si aucune marque ne reste, on peut cueillir. Coing climactérique, il a atteint sa maturité physiologique et finira de jaunir et de parfumer au frais. On tourne toujours doucement le fruit au lieu de tirer, car il se marque très facilement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée Arbre et fruits sauvés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En soutenant les branches, en récoltant les coings fermes puis en les stockant au frais, on limite les chocs, la casse et le pourrissement, tout en profitant de leur maturation naturelle de fruits climactériques. 💡 Le petit plus : glisser un ou deux coings dans une pièce peu utilisée pour la parfumer, sans les mêler aux pommes ou aux poires de conservation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre qu’ils soient tous bien jaunes pour tout cueillir d’un coup : les branches cèdent, les fruits tombent, se blessent et pourrissent très vite.

Geste n°3 : trier, conserver et utiliser sans rien perdre

À la maison, posez les coings avec douceur dans des cagettes, en une seule couche, sans qu’ils se touchent. Rangez-les dans un local frais, sombre, ventilé, autour de 8 à 10 °C, loin des pommes et poires dont l’éthylène accélère leur maturation, et évitez les grands écarts de température.

Conserver 1 à 3 mois dans une pièce bien fraîche et hors gel.

Transformer les lots en gelée ou pâte de coing , naturellement riches en pectine.

, naturellement riches en pectine. Cuisiner les plus abîmés en compote, tajine, chutney ou coings rôtis.