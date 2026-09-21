Il creuse une mare au point bas du jardin : quatre ans plus tard, cette erreur fait débarquer la mairie
Un samedi d’octobre, un propriétaire creuse une mare au point bas de son jardin pour ne plus voir l’eau stagner devant la terrasse. Quatre ans plus tard, son voisin inondé et le service urbanisme frappent à la porte, révélant un piège légal insoupçonné.
Un samedi d’octobre, pelleteuse louée et bottes aux pieds, ce propriétaire a creusé au point le plus bas de son terrain. Là où, chaque automne, l’eau s’étalait en nappe devant la terrasse. En deux jours, un bassin bordé de galets et de plantes aquatiques a remplacé la flaque boueuse, sans formulaire, sans architecte, sans même passer par la mairie.
Quatre ans plus tard, ce sont pourtant les agents du service urbanisme qui ont traversé le jardin, mètre en main. Dans leur sillage, un voisin du dessous excédé, son gazon transformé en marécage l’hiver. À partir de quand une simple mare de jardin bascule-t-elle dans le dossier d’urbanisme… et le conflit de voisinage ?
Creuser au point bas du jardin : la bonne idée qui a déplacé le problème
Sur le plan logique, tout se tenait : installer la mare là où se concentre naturellement la pluie, dans l’impluvium, ce fameux point bas qui reçoit toutes les eaux pluviales du terrain. Le bassin a rapidement joué son rôle devant la terrasse : plus de flaques, une jolie vue, quelques libellules en prime.
Ce qui avait moins été anticipé, c’est ce que ce trou plus profond changeait à l’échelle de la parcelle. En creusant, on crée un véritable aimant à eau : le ruissellement, auparavant diffus, est capté, stocké… puis ressort ailleurs. Trop-plein qui déborde, berges qui suintent, sol qui reste gorgé en aval : sur une pente, la saturation finit souvent… chez le voisin du dessous.
Déclaration préalable, 10 m² et contrôle : ce que voit la mairie
Nous avons tous déjà pensé qu’un “petit” aménagement ne regardait personne. Pourtant, la réglementation est très claire : en dessous de 10 m², creuser une mare dans son jardin reste en principe libre (hors zones protégées). De 10 à 100 m², une déclaration préalable est obligatoire en mairie, via le Cerfa 13703*12. Au-delà, on passe au permis (Cerfa 13406*13) et, après 1 000 m² de plan d’eau, à un dossier IOTA auprès de la police de l’eau.
Dans notre histoire, le contrôle n’est pas tombé du ciel. La plainte du voisin a déclenché la visite de l’agent municipal, qui a simplement mesuré le plan d’eau, bord à bord. Surface largement au-dessus des 10 m², aucun dossier en mairie : l’irrégularité d’urbanisme était caractérisée. La commune pouvait alors exiger une régularisation a posteriori… ou la remise en état si le plan local d’urbanisme n’autorisait pas ce plan d’eau à cet endroit.
Servitude d’écoulement, voisin du dessous et bons réflexes avant de sortir la pelleteuse
Derrière la paperasse, il y a le Code civil et la fameuse servitude d’écoulement : le terrain du bas doit recevoir l’eau qui descend naturellement de celui du haut, mais le propriétaire supérieur n’a pas le droit de concentrer ou dévier ces flux à son profit. Une mare au point bas qui capte le ruissellement, puis relâche l’eau en nappe chez le voisin, peut être considérée comme une aggravation. Huissier, expertise, tribunal judiciaire : le juge peut imposer des travaux (trop-plein réorienté, comblement partiel) et des indemnités.
Pour éviter ces extrêmes, quelques réflexes changent tout : consulter le PLU avant de creuser, mesurer précisément son projet, dimensionner la mare et son exutoire pour que l’eau reste gérée sur sa propre parcelle, et parler franchement avec le voisin du dessous. Bien pensée, une mare au jardin devient un outil discret de gestion des eaux pluviales et un refuge pour la faune, plutôt qu’un dossier d’urbanisme ouvert à votre nom.
En bref
- 🌧️ En octobre, un propriétaire creuse une mare au point bas de son jardin ; quatre ans plus tard, son voisin en aval se plaint d’un terrain détrempé.
- 📏 Alertée, la mairie envoie le service urbanisme qui mesure la mare, constate un dépassement des 10 m² sans déclaration préalable et ouvre un dossier d’infraction.
- ⚖️ Entre servitude d’écoulement des eaux pluviales, règles du PLU et trop-plein mal orienté, une mare mal placée peut se transformer en bombe juridique à retardement.
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