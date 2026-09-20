Votre arbuste a perdu toutes ses feuilles cet été : ce test de 60 secondes à faire avant de tout arracher

En plein mois d’août, votre arbuste s’est retrouvé nu, comme en novembre, après une canicule historique. Est-il condamné ou simplement en veille, et combien de temps attendre avant d’agir ?

Un matin d’août, il ne reste plus qu’un squelette de branches là où trônait votre bel arbuste. Feuilles jaunes au sol, rameaux nus, chaleur écrasante… et une question qui tourne en boucle : faut-il tout arracher et recommencer ? Cette scène est devenue fréquente avec les étés de plus en plus secs.

La bonne nouvelle, c’est qu’un arbuste complètement défeuillé n’est pas forcément mort. Sous l’écorce, la plante peut s’être simplement mise en mode survie, comme après un gros gel. Le Parisien Jardin rappelle d’ailleurs que « Avant de couper ou d’arracher un arbuste qui a perdu ses feuilles suite à la sécheresse, il est recommandé d’attendre le retour à des conditions normales de température de l’air et du sol. » Reste à savoir s’il bat encore, ce fameux cœur vert…

Comprendre ce « faux automne » en plein été

En cas de forte sécheresse, l’arbuste ferme les petits pores de ses feuilles pour limiter la perte d’eau. Quand le stress hydrique dure, il a sacrifié tout son feuillage pour sauver l’essentiel : bourgeons et racines. Ce « faux automne » a surpris beaucoup de jardiniers ces dernières années. Un caduc va perdre ses feuilles d’un coup, un persistant peut les voir brûler, brunir, puis tomber. Visuellement, tout semble mort, mais le bois peut être resté vivant en dessous.

La règle d’or est de patienter jusqu’au retour de températures plus douces et, si possible, de quelques pluies. Comme après un gel, l’arbuste a parfois mis plusieurs semaines à réagir ; certaines branches ont rebourgeonné à l’automne, d’autres seulement au printemps suivant.

Mon arbuste a perdu toutes ses feuilles : le test de vie en 60 secondes

Nous avons tous déjà paniqué devant un arbuste nu en plein mois d’août. Avant le sécateur, place au diagnostic express. Trois gestes suffisent à savoir si la plante peut repartir :

Gratter légèrement l’écorce d’un rameau avec l’ongle : si c’est vert et humide, le bois est vivant ; brun et sec, il est mort.

Plier doucement une petite branche : souple, elle contient encore de la sève ; si elle casse net, elle a séché.

Observer la base : rejets verts, bourgeons gonflés, tronc encore souple sont de bons signes, même si le sommet a grillé.

On remonte ainsi du bout des branches vers le tronc, en repérant jusqu’où le bois reste vert. Les rameaux totalement bruns pourront être taillés plus tard ; pour l’instant, l’enjeu est surtout de ne pas condamner trop vite un sujet encore vivant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Stress en moins Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le test du grattage de l’écorce et la flexion des rameaux s’appuient sur l’état réel des tissus : tant que le cambium reste vert et que le bois plie sans casser, la sève circule encore malgré la chute des feuilles liée à la sécheresse. 💡 Le petit plus : marquez au ruban les branches vraiment sèches repérées l’été, pour les retirer facilement à l’automne ou en fin d’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher ou rabattre sévèrement un arbuste en plein été, uniquement parce qu’il a perdu ses feuilles, sans avoir testé le bois ni attendu la saison suivante.

Votre arbuste est vivant : comment l’aider à repartir

Une fois la vie confirmée, on passe aux soins doux. Offrir un bon arrosage profond de temps en temps, plutôt qu’un peu d’eau chaque jour, a déjà sauvé bien des arbustes. Un paillage épais (broyat, feuilles, compost mûr) a gardé la fraîcheur du sol et limité l’évaporation. Sur un jeune sujet, un simple voile d’ombrage a parfois fait la différence pendant les pics de chaleur.

La taille, elle, attendra l’automne ou la fin de l’hiver. Le Parisien Jardin précise que si « tous les rameaux de l’année sont passés du vert au brun, comme c’est bien visible chez le rosier, assurément, vous pouvez les supprimer ». On coupe alors juste au-dessus du bois resté vert, pour encourager de nouveaux départs. Si, malgré une année complète d’attente, tronc et base restent bruns et cassants, il sera temps, seulement là, de penser remplacement.