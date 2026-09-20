Courges, potimarrons, butternuts : cette minuscule partie en haut du fruit qui décide si elles durent jusqu’au printemps

À l'automne, les cagettes débordent de courges mais, en plein hiver, combien finissent molles au cellier. Un détail sur la tige et le stockage change tout.

Les cagettes débordent de potimarrons orangés et de butternuts dodues ; l’automne arrive et, dans la cuisine, on se rêve déjà des soupes jusqu’en mars. Pourtant, quelques semaines plus tard, beaucoup ouvrent le cellier sur une courge molle, tachée, bonne pour le compost.

Ce gâchis n’a pourtant rien d’une fatalité. Le destin d’une courge de garde se joue dans une minuscule zone, au sommet du fruit : le pédoncule. Quand on comprend ce qu’il protège et comment le ménager, les potimarrons tiennent soudain jusqu’au printemps sans faiblir.

Le rôle caché du pédoncule dans la conservation des courges

Cette petite tige sèche agit comme un capuchon naturel. Tant qu’elle reste brune, dure et bien soudée à la peau, elle ferme l’ancienne porte d’entrée de l’eau et de la sève. L’humidité ambiante, les spores de moisissures et les bactéries restent dehors, la chair sucrée reste saine.

À l’œil nu, la future conservation des courges se lit surtout là. Une tige sèche, ligneuse, presque cassante, annonce un fruit mûr, prêt pour des mois de stockage. À l’inverse, certains détails doivent alerter et inviter à cuisiner vite plutôt qu’à ranger en cave :

pédoncule absent ou arraché, laissant une plaie ouverte ;

tige verte, molle ou humide au toucher ;

odeur légèrement fermentée autour de la tige ;

peau déjà tendre ou décolorée près du pédoncule.

Les bons gestes à la récolte pour garder cette tige intacte

Nous avons tous déjà coupé une courge à la va-vite, en la tordant pour la détacher. Mauvais réflexe. Au potager, la récolte se fait par temps sec, avec un sécateur propre, en laissant plusieurs centimètres de pédoncule bien droit sur le fruit.

On évite les chocs, et surtout on ne porte jamais une courge par sa tige, qui peut céder en silence. Une fois coupés, les fruits ont été posés quelques jours sur une planche ou une tuile, à l’abri du soleil direct, pour que peau et pédoncule durcissent avant l’entrée au cellier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de garde plusieurs mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un pédoncule sec et intact ferme naturellement l’accès à la chair, ce qui bloque l’humidité et les micro-organismes. Associé à un stockage frais, sec et aéré, il permet aux courges de se conserver plusieurs mois sans pourrir. 💡 Le petit plus : noter au feutre, sur chaque courge, le mois de récolte pour les consommer dans le bon ordre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher la tige puis stocker cette courge blessée avec les autres, au risque de voir la moisissure se propager à tout le lot.

Où et comment stocker vos courges jusqu’au printemps

Vient ensuite le décor. Les courges aiment une pièce fraîche mais hors gel, entre 10 et 15 °C, sèche et bien ventilée, sans soleil direct. Cave, cellier, garage isolé conviennent, surtout pour les variétés championnes comme le potimarron ou la butternut, naturellement douées pour les longues gardes.

On installe chaque fruit sur une planche ou une clayette, jamais directement sur un sol bétonné et humide. On évite de les empiler, on les espace et on jette un œil une fois par semaine : à la moindre tache molle, la courge est isolée et cuisinée vite, surtout s’il s’agit d’une courge spaghetti ou d’un pâtisson plus fragile.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Le geste des maraîchers en septembre pour obtenir des courges plus grosses au potager»