Lierre sur la façade : cette erreur de week-end peut vous coûter un ravalement à 12 000 € minimum

Un samedi de septembre, un propriétaire arrache le lierre façade et déclenche un devis de ravalement salé. Quels gestes et quel calendrier adoptés pour protéger crépi, budget et confort intérieur ?

Un samedi de septembre, un propriétaire a tiré sur la première liane de lierre qui couvrait sa maison, décidé à « faire propre » avant l’hiver. Quelques gestes brusques, et des plaques de crépi sont tombées avec les tiges. Le lundi, le façadier annonçait un ravalement à 12 000 €.

Cette mésaventure, racontée par la presse régionale, menace tous les amoureux de lierre de façade. L’ADEME et la Fédération Française du Bâtiment rappellent bien qu’un mur couvert peut rester 3 à 5 °C plus frais qu’un mur nu, mais le lierre profite aussi du moindre défaut du crépi.

Ce que le lierre accroché à la façade fait vraiment à votre mur

Le lierre commun, Hedera helix, ne s’enroule pas simplement autour du mur : il s’y accroche grâce à des crampons adventifs, de petites racines qui sécrètent une colle naturelle. Celle‑ci pénètre dans les micro-fissures du crépi et des joints et, au fil des années, crée des milliers de points d’ancrage.

Sur une maçonnerie saine, ces crampons gênent peu ; en revanche, ils exploitent la moindre faiblesse. L’humidité reste piégée derrière le feuillage, le mur ne « respire » plus. L’eau s’infiltre dans l’enduit, puis gèle en hiver : cette cryoclastie fait gonfler l’eau et décolle peu à peu le crépi de son support. À la clé, infiltrations, remontées capillaires, peintures qui cloquent à l’intérieur.

Avant d’arracher : le bon geste ce fameux samedi de septembre

Nous avons tous eu ce réflexe : attraper une liane et tirer d’un coup sec, en pensant régler le problème du lierre façade. Ainsi, « Le crépi s’est décollé », relate Le Tribunal du Net à propos d’un propriétaire imprudent. À la place, on fait un check express : gratter sous une liane à hauteur d’yeux et voir si le crépi s’effrite, sonne creux ou présente des taches humides. Si le mur paraît fatigué, on renonce. En septembre-octobre, on coupe toutes les tiges à la base avec un sécateur, on laisse sécher trois à six semaines, puis on décroche doucement les lianes brunes avant de brosser les crampons avec une brosse synthétique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle jusqu’à 27 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En séchant, les crampons se rétractent et la colle naturelle devient cassante ; les lianes se détachent alors avec très peu de force, sans arracher la peau du crépi. 💡 Le petit plus : sur mur ancien, prolonger le séchage et tester la brosse sur une petite zone peu visible avant de nettoyer tout le mur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tirer d’un coup sur des lianes vertes ou passer un nettoyeur haute pression sur un crépi fissuré.

Quand le ravalement devient inévitable… et comment reverdir sans casse

Si des plaques d’enduit sont déjà tombées avec le lierre, le ravalement de façade devient inévitable. Pour une maison standard, la note tourne entre 7 600 et 27 000 €, et un devis à 12 000 € reste courant. Toute modification d’aspect impose une déclaration préalable en mairie.

En secteur protégé, les Architectes des Bâtiments de France peuvent imposer couleurs et matériaux, avec un surcoût. Pour profiter d’un mur végétal sans risque, mieux vaut installer treillis ou câbles inox à 10–20 cm du mur et y guider vigne vierge ou jasmin étoilé, en surveillant la façade chaque rentrée.