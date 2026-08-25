Ravalement de façade : cette erreur banale avec les nids d’hirondelles peut vous coûter 150 000 € sans le savoir

Un simple ravalement mal préparé peut se transformer en délit environnemental si un nid d’hirondelle ou de martinet disparaît. Entre amende à 150 000 € et chantier bloqué, mieux vaut connaître les bons réflexes.

Échafaudage monté, devis signé, pinceaux prêts… et, au dernier moment, quelqu’un remarque ces petits bols de boue collés sous l’avancée de toit. Réflexe fréquent : demander à l’entreprise de tout gratter « pour faire propre » avant le ravalement. Geste anodin en apparence, mais au cœur d’un sujet très sensible.

Car ces amas de terre sont souvent les nids d’hirondelles ou de martinets, oiseaux migrateurs fidèles à votre façade d’année en année. Leur destruction n’est pas qu’une petite entorse au règlement : elle peut déclencher des poursuites pénales lourdes et bloquer votre chantier. Avant d’attaquer votre ravalement de façade, mieux vaut connaître les règles du jeu.

Hirondelles et martinets : des voisins protégés qui veillent sur votre extérieur

Hirondelle rustique, hirondelle de fenêtre, martinet noir… Ces oiseaux nichent en colonie sous les avant-toits, corniches et fissures des bâtiments. Ils parcourent des milliers de kilomètres pour revenir, chaque printemps, exactement au même endroit. Leurs nids sont donc de vrais points de repère, réutilisés plusieurs saisons de suite.

Le hic : leurs populations ont chuté d’environ 30 à 40 % en France depuis les années 2000, fragilisées par les pesticides, la raréfaction des insectes et la rénovation des façades. Résultat, un arrêté du 29 octobre 2009 et le Code de l’environnement classent hirondelles et martinets en espèces protégées, au même titre que leurs sites de nidification.

Ce que dit vraiment la loi : ce qui est interdit… et quand

Nous avons tous déjà pesté contre des fientes sur un rebord de fenêtre. Pourtant, même si un nid gêne, la loi interdit de le détruire, de l’enlever ou de perturber volontairement la reproduction de ces oiseaux, et ce toute l’année, nid vide ou non. L’article L415-3 du Code de l’environnement prévoit jusqu’à trois ans de prison et 150 000 euros d’amende : taper « détruire un nid d’hirondelle amende » suffit à mesurer le sérieux du sujet.

La période de reproduction s’étend en gros de mars à octobre. Les travaux susceptibles de faire tomber des nids (ravalement, isolation par l’extérieur, réfection de toiture) sont donc à proscrire à cette saison. Les services de l’État recommandent de programmer les chantiers entre octobre et fin février, et, si un nid doit absolument disparaître, de demander une dérogation préfectorale avec mesures compensatoires.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque d’amende Quasi nul 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant repérage des nids avant travaux, calendrier de chantier d’octobre à février et, si besoin, dérogation préfectorale assortie de nichoirs de remplacement, vous suivez exactement les exigences du Code de l’environnement. 💡 Le petit plus : faites noter noir sur blanc, dans le devis, la présence éventuelle de nids d’espèces protégées et la façon dont l’entreprise s’engage à les préserver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser décrocher à la hâte des nids occupés en plein mois de mai pour « gagner du temps sur le chantier ».

Programmer son ravalement sans risque : le plan d’action facile

D’ailleurs, quelques réflexes suffisent à rester serein. Avant de signer, inspectez la façade et les avant-toits ; en copropriété, prévenez le syndic. Ensuite, organisez les travaux sur la fenêtre octobre–février et, en cas de doute, sollicitez une association comme la LPO ou la DREAL pour confirmer la présence de nids sensibles.

Petit bonus : transformer la contrainte en atout déco. Lors du ravalement, prévoyez des nichoirs artificiels sous les avant-toits non exposés plein sud, installez une simple planchette sous les nids pour limiter les salissures et laissez quelques cavités accueillantes. Votre maison gagne en charme, votre jardin en biodiversité… et vous dormez tranquille, loin des 150 000 euros d’amende.