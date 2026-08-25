Cette fleur de Toussaint que vous laissez faner peut finir dans vos salades et soupes asiatiques

Et si vos massifs nourrissaient aussi vos bols de soupe ? Longtemps cantonné aux cimetières, le chrysanthème comestible s’invite peu à peu dans salades et bouillons asiatiques.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Glebionis coronaria (syn. Chrysanthemum coronarium) 🌸 Nom courant Chrysanthème comestible, chrysanthème à couronne, shungiku 📏 Dimensions 40 à 80 cm de haut x 30 à 40 cm de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, emplacement abrité du vent ❄️ Rusticité Annuelle craignant le gel (en dessous de 0 °C) 🍂 Feuillage Caduc, vert clair, très découpé, aromatique

Et si la prochaine star de vos assiettes venait… du massif de fleurs ? Au jardin, le chrysanthème évoque d’abord les cimetières et les pots de Toussaint, rarement la cuisine. Pourtant, une de ses cousines se cultive comme un légume-feuille, avec de petites marguerites jaunes qui poussent vite et se récoltent presque comme une salade à couper.

Cette plante étonnante, c’est le chrysanthème comestible, aussi appelé chrysanthème à couronne ou shungiku dans les cuisines japonaises. En Chine comme au Japon, ses feuilles et ses fleurs parfument des bouillons, des nouilles, des plats mijotés. Au potager français, il joue un double rôle : décoratif comme une marguerite, gourmand comme une herbe aromatique à cueillir au pas de la porte.

Chrysanthème comestible : une annuelle gourmande qui bouscule les codes

Botaniquement, le chrysanthème comestible porte le nom de Glebionis coronaria (anciennement Chrysanthemum coronarium) et appartient à la grande famille des Astéracées. Originaire du bassin méditerranéen, il a été adopté comme légume en Asie de l’Est. Au jardin, cette annuelle de 40 à 80 cm forme une touffe légère qui se couvre, de juin à septembre, de petites fleurs simples jaunes ou jaune et blanc.

Rien à voir avec les gros chrysanthèmes de Toussaint, vendus en pot et rarement comestibles. Ici, les tiges sont fines, très ramifiées, et portent un feuillage vert clair, découpé et parfumé. De nombreux jardiniers ont d’abord semé ce chrysanthème pour son charme champêtre avant de le goûter ; il a alors quitté le balcon décoratif pour rejoindre la liste des légumes du quotidien.

Que peut-on manger, et quel goût a le chrysanthème à couronne ?

Nous avons tous déjà hésité devant une assiette garnie de pétales en se demandant si tout se mangeait vraiment. Avec le chrysanthème à couronne, presque toute la plante se croque : feuilles, jeunes tiges, fleurs, parfois graines germées. Cru, le goût est herbacé, légèrement doux-amer, avec une pointe de piquant qui rappelle un mélange de roquette, de persil plat et de pissenlit.

À la cuisson, l’arôme se fait plus rond et l’amertume s’adoucit nettement. Dans les salades, on ajoute les feuilles tendres et quelques fleurs juste avant de servir, pour la couleur et la fraîcheur, en les consommant vite après la cueillette. En soupe ou dans un plat mijoté avec viande et légumes de saison, les feuilles sont ajoutées en fin de cuisson, comme des épinards parfumés.

Semer, cultiver, récolter : un légume-fleur facile au quotidien

Côté culture, le chrysanthème comestible aime le soleil ou la mi-ombre légère, dans une terre de jardin travaillée en profondeur, légèrement acide, enrichie en compost bien mûr. Il se sème au printemps, sous abri puis repiqué après les gelées, ou directement en place à partir de mai. En pot, une jardinière profonde remplie de terreau riche et arrosée régulièrement lui suffit.

D’ailleurs, les premières pousses se récoltent environ deux mois après le semis, en coupant au-dessus d’un nœud pour favoriser de nouvelles tiges. En laissant quelques boutons, les fleurs égayent le potager tout l’été. Quelques idées rapides pour profiter de cette récolte dans des salades et soupes asiatiques :

Salade verte + feuilles crues + fleurs.

Soupe de légumes, shungiku ajouté à la fin.