Pompiers et assurances préviennent : ces branches près de votre maison peuvent vous ruiner avant septembre

Chaque été, les sapeurs-pompiers alertent les propriétaires de maisons proches des forêts sur des branches trop proches qui transforment un jardin en piège financier. Que risquez-vous vraiment avant septembre si votre débroussaillage n’est pas à jour ?

Chaque été, la même scène se répète : un pin qui caresse le toit, une glycine qui s’enroule dans la gouttière… et des pompiers qui lèvent les yeux au ciel. Une simple branche trop proche de la maison peut aujourd’hui vous coûter très cher, bien avant que les flammes n’arrivent.

Dans les communes proches des forêts, garrigues ou maquis, les contrôles se sont multipliés. Les sapeurs-pompiers rappellent que le débroussaillage autour de la maison n’est pas un conseil, mais une véritable obligation légale. Entre amende, assurance qui chipote et maison jugée « indéfendable », mieux vaut savoir quelles branches couper avant septembre.

Pourquoi les pompiers s’acharnent sur vos branches cet été

Sur le terrain, les pompiers voient toujours la même chose : haie collée au mur, tas de bois contre la façade, conifère qui lèche la gouttière. En Gironde, des forestiers ont dû créer autour des maisons des bandes de 50 mètres pour couper ce « pont vert » qui permet au feu de filer des broussailles jusqu’au toit.

Obligation de débroussailler : ce que la loi vise autour de la maison

Derrière ces consignes se cachent les Obligations Légales de Débroussaillement. Elles concernent les propriétaires dont la maison se trouve dans ou à proximité d’une zone boisée classée à risque. La règle phare est simple : toute branche trop proche de la maison, à moins de 3 mètres du toit ou des murs, doit être élaguée.

Autour du bâti, la végétation doit aussi être éclaircie sur un rayon de 50 mètres, et jusqu’à 10 mètres de part et d’autre des chemins privés. Dans certains secteurs, les pompiers vérifient en priorité les 5 premiers mètres : haies, broussailles et plantes grimpantes y sont traquées, avec à la clé des amendes pouvant atteindre 1 500 € et, localement, plusieurs centaines d’euros par mètre carré non débroussaillé. Et votre assurance habitation peut alors réduire l’indemnisation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Amende évitée jusqu’à 1 500 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les branches à moins de 3 mètres du bâti, le feu progresse moins vite jusqu’au toit. 💡 Le petit plus : Faire ce tri un matin sans vent limite les projections et rend le travail plus sûr. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Brûler les déchets verts sur place ou les laisser en tas secs au pied de la maison.

Tour du jardin express avant septembre : les bons gestes

Nous avons tous déjà repoussé la taille d’une haie en pensant que cela attendrait l’automne. Cette année, avant septembre, mieux vaut faire un vrai tour du jardin. Check-list express pour sécuriser les abords immédiats :

Couper toutes les branches qui touchent tuiles, murs ou gouttières.

Éclaircir les arbres, supprimer les branches basses jusqu’à 2 mètres, et confier les grosses coupes à un pro.

Débroussailler herbes hautes et ronces sur quelques mètres, sans laisser de tas secs.

Éloigner bois, palettes, bouteilles de gaz, et déposer les déchets verts en déchèterie, pas les brûler.

Dernier réflexe : noter chaque année une date pour refaire ce tour. En gardant cette discipline, le jardin reste agréable, la maison devient « défendable » pour les secours, et le portefeuille respire beaucoup mieux.