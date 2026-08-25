Canicule : je ne prépare plus que cette salade de pâtes froide au goût de soleil, à condition d’éviter cette erreur

Quand la canicule tombe le soir, je mise sur une seule valeur sûre : une salade de pâtes au thon et aux poivrons prête à attendre au frais. En moins de 20 minutes, ce plat complet sent bon le Sud et transforme la corvée du dîner en parenthèse de vacances.

Les soirs de canicule je ne prépare plus que ça : la salade de pâtes au thon et aux poivrons qui a un goût de soleil

Quand l’air vibre dehors et que la cuisine se transforme en sauna, on a juste envie d’ouvrir le frigo et de sortir un grand saladier bien frais. L’odeur d’huile d’olive parfumée, les poivrons rouges fondants, le thon émietté et les petites câpres qui claquent sous la dent composent un vrai paysage de Sud, sans effort.

Cette salade de pâtes au thon et aux poivrons devient vite un réflexe : une seule casserole, une poêle, pas de four, presque pas de vaisselle. En moins de 20 minutes, on obtient un plat complet qui attend sagement au frais. Reste à savoir comment la préparer pour qu’elle soit encore meilleure en plein cœur de la canicule.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pâtes courtes type farfalle

✅ 2 poivrons rouges moyens

✅ 200 g de thon en boîte égoutté

✅ 8 filets d’anchois à l’huile d’olive

Pourquoi cette salade de pâtes au thon est le réflexe des soirs de canicule

On parle d’une salade de pâtes au thon facile et rapide, qui cale vraiment sans alourdir. Les pâtes apportent l’énergie, le thon les protéines, les poivrons et les câpres pour le peps réveillent tout, même quand la chaleur coupe un peu l’appétit.

C’est une vraie salade de pâtes froide spéciale canicule : aucune cuisson au four, seulement l’eau des pâtes et une poêle modérée pour les légumes. D’ailleurs, elle se prépare à l’avance et gagne encore en saveur pendant qu’on se met au frais.

Étape par étape : la salade de pâtes au thon et aux poivrons

La réussite commence par des pâtes al dente : on compte 1 L d’eau et 10 g de sel pour 100 g de pâtes, histoire d’assaisonner dès la base. Ensuite, les poivrons dorent doucement dans l’huile avec les filets d’anchois à l’huile d’olive, l’ail et l’assaisonnement relevé (piment), qui se fondent en sauce.

On termine par le mélange à cru : thon émietté, câpres, persil plat ciselé, le tout bien enrobé d’huile. Le secret ? Respecter le temps de repos au réfrigérateur pour que chaque farfalle s’imprègne de soleil.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter à ébullition 2,5 L d’eau avec 25 g de sel, cuire 250 g de pâtes al dente 8 à 10 min, égoutter puis rincer brièvement à l’eau froide. Technique : Épépiner 2 poivrons rouges, les couper en lanières, les faire revenir 12 à 15 min à feu moyen dans 4 c. à s. d’huile d’olive jusqu’à tendreté. Cuisson : Ajouter l’ail haché, 8 filets d’anchois à l’huile d’olive et le piment ; laisser cuire 2 à 3 min pour que les anchois fondent. Finition : Mélanger pâtes, poivrons, thon émietté, câpres pour le peps et persil plat ciselé avec le reste d’huile, poivrer, ajuster le sel puis refroidir 30 à 60 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Une eau bien salée et des pâtes al dente limitent le côté mou. On les rince juste assez pour garder un peu d’amidon, qui se lie à l’huile d’olive parfumée aux anchois et au jus des poivrons. Avec un bon temps de repos au réfrigérateur, chaque pâte s’imprègne et gagne en goût. ✨ Le twist gourmand : Au moment de servir, ajouter le zeste fin d’un demi-citron et quelques feuilles de roquette, ou une petite poignée de pignons rapidement torréfiés pour le croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger les pâtes encore brûlantes avec le thon et les légumes puis enfermer aussitôt au frais : elles continueraient à cuire, deviendraient molles et la sauce se séparerait.

Variantes soleil, service et conservation

On sert cette salade bien froide, avec des tomates mûres, du melon, une salade verte croquante ou un bon pain de campagne. Pour varier, on peut ajouter des dés de mozzarella, quelques olives noires, des copeaux de parmesan ou une poignée de roquette pour une touche poivrée.

Cette base se prête à toutes les envies de l’été : remplacer les poivrons par des courgettes poêlées, des tomates confites ou un mélange des deux. Conservée dans une boîte hermétique, la salade reste gourmande jusqu’au lendemain au réfrigérateur ; il suffit de remuer et d’ajouter un filet d’huile d’olive si elle semble un peu sèche.