Canicule : je ne prépare plus que cette salade de pâtes froide au goût de soleil, à condition d’éviter cette erreur
Quand la canicule tombe le soir, je mise sur une seule valeur sûre : une salade de pâtes au thon et aux poivrons prête à attendre au frais. En moins de 20 minutes, ce plat complet sent bon le Sud et transforme la corvée du dîner en parenthèse de vacances.
Les soirs de canicule je ne prépare plus que ça : la salade de pâtes au thon et aux poivrons qui a un goût de soleil
Quand l’air vibre dehors et que la cuisine se transforme en sauna, on a juste envie d’ouvrir le frigo et de sortir un grand saladier bien frais. L’odeur d’huile d’olive parfumée, les poivrons rouges fondants, le thon émietté et les petites câpres qui claquent sous la dent composent un vrai paysage de Sud, sans effort.
Cette salade de pâtes au thon et aux poivrons devient vite un réflexe : une seule casserole, une poêle, pas de four, presque pas de vaisselle. En moins de 20 minutes, on obtient un plat complet qui attend sagement au frais. Reste à savoir comment la préparer pour qu’elle soit encore meilleure en plein cœur de la canicule.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de pâtes courtes type farfalle
- ✅ 2 poivrons rouges moyens
- ✅ 200 g de thon en boîte égoutté
- ✅ 8 filets d’anchois à l’huile d’olive
Pourquoi cette salade de pâtes au thon est le réflexe des soirs de canicule
On parle d’une salade de pâtes au thon facile et rapide, qui cale vraiment sans alourdir. Les pâtes apportent l’énergie, le thon les protéines, les poivrons et les câpres pour le peps réveillent tout, même quand la chaleur coupe un peu l’appétit.
C’est une vraie salade de pâtes froide spéciale canicule : aucune cuisson au four, seulement l’eau des pâtes et une poêle modérée pour les légumes. D’ailleurs, elle se prépare à l’avance et gagne encore en saveur pendant qu’on se met au frais.
Étape par étape : la salade de pâtes au thon et aux poivrons
La réussite commence par des pâtes al dente : on compte 1 L d’eau et 10 g de sel pour 100 g de pâtes, histoire d’assaisonner dès la base. Ensuite, les poivrons dorent doucement dans l’huile avec les filets d’anchois à l’huile d’olive, l’ail et l’assaisonnement relevé (piment), qui se fondent en sauce.
On termine par le mélange à cru : thon émietté, câpres, persil plat ciselé, le tout bien enrobé d’huile. Le secret ? Respecter le temps de repos au réfrigérateur pour que chaque farfalle s’imprègne de soleil.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Porter à ébullition 2,5 L d’eau avec 25 g de sel, cuire 250 g de pâtes al dente 8 à 10 min, égoutter puis rincer brièvement à l’eau froide.
- Technique : Épépiner 2 poivrons rouges, les couper en lanières, les faire revenir 12 à 15 min à feu moyen dans 4 c. à s. d’huile d’olive jusqu’à tendreté.
- Cuisson : Ajouter l’ail haché, 8 filets d’anchois à l’huile d’olive et le piment ; laisser cuire 2 à 3 min pour que les anchois fondent.
- Finition : Mélanger pâtes, poivrons, thon émietté, câpres pour le peps et persil plat ciselé avec le reste d’huile, poivrer, ajuster le sel puis refroidir 30 à 60 min.
Variantes soleil, service et conservation
On sert cette salade bien froide, avec des tomates mûres, du melon, une salade verte croquante ou un bon pain de campagne. Pour varier, on peut ajouter des dés de mozzarella, quelques olives noires, des copeaux de parmesan ou une poignée de roquette pour une touche poivrée.
Cette base se prête à toutes les envies de l’été : remplacer les poivrons par des courgettes poêlées, des tomates confites ou un mélange des deux. Conservée dans une boîte hermétique, la salade reste gourmande jusqu’au lendemain au réfrigérateur ; il suffit de remuer et d’ajouter un filet d’huile d’olive si elle semble un peu sèche.
En bref
- ☀️ En été, les soirs de canicule appellent une salade de pâtes au thon et aux poivrons qui rassasie sans alourdir ni chauffer la cuisine.
- 🥗 Cuisson minutée des pâtes al dente, poivrons rouges fondants et huile d’olive parfumée s’allient pour composer une salade de pâtes froide pleine de caractère.
- ❄️ Temps de repos au réfrigérateur, assaisonnement relevé et quelques gestes clés transforment cette recette rapide en véritable rituel anti-canicule aux saveurs intenses.
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