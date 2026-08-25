Votre romarin jaunit ou colle aux doigts : ce que ces signes cachent vraiment et l’erreur qui le condamne

Feuilles jaunes, collantes ou tachées sur votre romarin, en pot comme au jardin, ne sont jamais anodines. Ces signaux cachent souvent un déséquilibre que quelques gestes précis peuvent encore corriger.

Sur le balcon ou au jardin, le romarin a la réputation d’être increvable. Quand ses petites aiguilles jaunissent, que les branches semblent fatiguées ou que les feuilles collent aux doigts, le doute s’installe vite.

Bonne nouvelle : ce buisson venu du bassin méditerranéen envoie des signaux très lisibles à qui sait les observer. Couleur, texture, traces blanches ou noires racontent ce qui se passe dans le pot… et orientent vers les bons gestes avant qu’il ne dépérisse.

Quand le romarin jaunit : lire ce que dit le sol

Un romarin qui jaunit sur plusieurs rameaux, avec un feuillage mou et terne, signale le plus souvent un excès d’eau. Il aime les sols secs ; en terre lourde et humide, les racines s’asphyxient, le collet pourrit et les aiguilles passent du vert au jaune, puis au brun. Dans ce cas, on stoppe les arrosages, on vide la soucoupe et, en pot, on vérifie que l’eau s’évacue bien.

À l’inverse, si les feuilles jaunes se concentrent à la base, que les extrémités brunissent et cassent, le stress hydrique et le coup de chaud ont frappé. La motte est dure, le pot brûlant. On réhydrate alors doucement, en arrosant en plusieurs fois ou en trempant le pot quelques minutes, puis on paille et on n’arrose plus qu’après un séchage en profondeur.

Feuilles qui collent, noircissent ou blanchissent : parasites à l’œuvre

Quand le romarin colle aux doigts, c’est presque toujours le signe de cochenilles bien cachées. Ces petits parasites piquent la plante et sécrètent un miellat sucré, collant, sur lequel se dépose ensuite une suie noire, la fumagine. On repère aussi des amas blancs cotonneux ou de petites coques brunes sur les tiges.

Le remède reste simple et naturel. On commence par passer un chiffon humide ou une petite brosse pour décrocher les cochenilles, puis on pulvérise, le soir, de l’eau tiède mélangée à du savon noir, en renouvelant quelques jours plus tard. Si un voile blanc ou gris apparaît, il s’agit plutôt d’oïdium ; un feuillage piqueté avec de fines toiles signale des acariens, à gérer en nettoyant, en coupant les zones atteintes et en installant la plante dans un endroit lumineux mais moins brûlant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Romarins sauvés 9 sur 10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’il traite l’eau, le sol puis les parasites en douceur. 💡 Le petit plus : Noter l’aspect du sol avant d’arroser évite bien des erreurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser davantage une motte détrempée ou recourir aux insecticides chimiques.

Garder un romarin en forme longtemps

Pour éviter que votre romarin ne retombe malade, on pense à ses origines méditerranéennes : plein soleil au moins six heures par jour, sol très drainant, plutôt pauvre, et arrosages espacés, surtout une fois bien installé.

En pot, un contenant percé avec couche de graviers et mélange léger limite l’humidité stagnante. Une taille douce après la floraison aère le cœur, rend la plante moins accueillante pour les cochenilles et la chrysomèle du romarin, et évite les jaunissements massifs.