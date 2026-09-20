Velouté d’automne : les maraîchers zappent la butternut pour cette petite courge qu’ils ne pèlent plus jamais

Sur les marchés d’automne, les maraîchers ont délaissé la butternut pour une autre courge dans leurs soupes. Leur velouté de potimarron avec la peau promet une texture crémeuse sans éplucher, grâce à quelques gestes bien précis.

Dans la cocotte, ça sent la noisette rôtie, la châtaigne et le beurre qui mousse. La cuillère trace un sillon dans une soupe orange, dense, qui nappe le bol. Beaucoup renoncent pourtant à la préparer à cause de la butternut si pénible à éplucher.

Sur les étals, vos maraîchers ont trouvé mieux. Ils gardent la butternut pour les gratins et misent, pour la soupe, sur une autre courge qu’ils ne pèlent plus du tout. Leur secret tient en un velouté de potimarron avec la peau, prêt en un temps record.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 potimarron bio (environ 1 kg)

✅ 1 oignon, 1 gousse d’ail, 1 pomme de terre moyenne

✅ 650 ml de bouillon, 15 cl de crème entière, 20 g de beurre

✅ Huile d’olive, muscade, sel, poivre, graines de courge, huile de noisette

Pourquoi vos maraîchers boudent la butternut dans les veloutés

La butternut reste une jolie courge d’automne, douce et fine, parfaite en gratin. Mais pour un velouté, sa peau très dure complique tout : il faut de la force, du temps, et on finit souvent par ajouter trop d’eau, au risque d’obtenir une soupe un peu plate.

Face à ce casse-tête, le duel potimarron vs butternut tourne vite à l’avantage du potimarron. Sa peau fine, comestible une fois brossée, transforme la soupe potimarron peau comestible : elle concentre couleur et goût de châtaigne, tandis que sa chair plus dense donne un velouté d’automne sans éplucher épais et parfumé.

Les 4 secrets des maraîchers pour un velouté de potimarron ultra onctueux

Pour un velouté de potimarron onctueux, les pros suivent quatre réflexes. Brosser la courge, la couper en cubes avec la peau, l’accompagner d’un peu de pomme de terre pour le liant. Faire suer doucement oignon et ail, verser le bouillon juste à hauteur et cuire à frémissement. Hors du feu, ajouter crème et beurre, puis mixer longuement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Brosser le potimarron, ouvrir, retirer les graines, couper chair et peau en cubes. Technique : Faire suer oignon et ail dans matière grasse, ajouter cubes et pomme de terre. Cuisson : Mouiller juste à hauteur de bouillon, saler, cuire 20 à 25 minutes à frémissement. Finition : Hors du feu, ajouter crème, beurre, muscade, poivre, mixer longuement jusqu’à texture lisse.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert La peau apporte couleur, fibres et arômes ; associée à l’amidon, elle donne un velouté naturellement dense et soyeux. ✨ Le twist gourmand : Rôtir quelques cubes avec ail et romarin avant cuisson concentre les sucres et renforce le goût de châtaigne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éplucher le potimarron ou le couvrir d’eau froide : soupe pâle, aqueuse et sans parfum.

Velouté de potimarron entier : service, conservation et variantes express

Servez le velouté bien chaud, parsemé de graines de courge torréfiées et d’un filet d’huile de noisette. Il se garde trois jours au réfrigérateur ou se congèle en portions, sans perdre son onctuosité.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Butternut : ces erreurs au jardin et en cuisine qui vous privent de mois de conservation sans que vous le sachiez»