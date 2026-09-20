Ce faux gâteau au chocolat salé cache un ingrédient vert et fait même craquer les enfants réfractaires aux légumes
Dans le moule, ce cake épinards feta a tout d’un gâteau au chocolat, croûte sombre et mie gonflée. Derrière ce trompe-l’œil se cache une astuce toute simple pour faire manger des épinards aux enfants.
À la sortie du four, ce cake long et sombre a tout d’un gâteau au chocolat : croûte gonflée, fissures appétissantes, parfum chaud de fromage. Les enfants s’approchent, persuadés qu’un dessert se cache dans le moule, sans deviner qu’il s’agit d’un cake salé aux épinards.
Une fois tranché, le cœur moelleux laisse apparaître des éclats verts et blancs, la feta crémeuse et les épinards finement cachés. On obtient un trompe‑l’œil : l’allure d’un gâteau au chocolat, le goût d’un cake aux légumes. Reste à ajuster ingrédients et gestes pour que ce tour fonctionne ; même avec les enfants méfiants.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g d’épinards frais, bien essorés
- ✅ 150 g de feta en petits dés
- ✅ 180 g de farine (120 g blanche + 60 g complète) + 1 sachet de levure
- ✅ 3 œufs, 12 cl de lait, 8 cl d’huile d’olive, sel, poivre, noix de muscade
Le cake épinards feta qui ressemble à un gâteau au chocolat
Ce cake épinards feta s’appuie sur un trio gagnant : épinards bien tassés, feta salée et tomates séchées légèrement acidulées. Le mélange farine blanche + complète assombrit la pâte, tandis que le parmesan renforce la couleur et la croûte, très gâteau de goûter.
Comment réussir la texture de ce faux gâteau salé aux épinards
Le secret tient moins aux quantités qu’à la gestion de l’humidité. On sèche les épinards comme une éponge, puis on mélange la pâte sans la travailler longtemps. Résultat : une mie moelleuse qui gonfle bien et ne s’affaisse pas en refroidissant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les épinards, ajouter une échalote, les faire tomber à la poêle, puis les presser fortement.
- Technique : Mélanger farines, levure, parmesan, poivre et muscade ; battre œufs, lait et huile, puis réunir rapidement.
- Cuisson : Incorporer épinards hachés, feta en dés et tomates séchées, en soulevant la pâte pour garder un peu d’air.
- Finition : Verser dans le moule huilé, lisser, badigeonner d’huile ; cuire 40 à 45 minutes, 180 °C, sans ouvrir.
Servir et conserver ce cake épinards feta qui fait manger des légumes aux enfants
Tiède, on le sert en tranches avec une salade ou une soupe ; froid, en petits cubes à picorer lors d’un apéritif.
Les restes se gardent trois jours au réfrigérateur ou se congèlent en portions. On peut varier avec du chèvre, quelques olives ou des graines.
En bref
- 🍰 À l'heure de la rentrée, ce cake épinards feta façon gâteau au chocolat promet un goûter salé qui intrigue les enfants.
- 🍴 La recette détaille des étapes clés pour obtenir une pâte sombre, une mie aérienne et un cake salé qui ne se tasse pas.
- ✨ Un seul geste sur les épinards change tout, du moelleux au trompe-l’œil chocolaté, et réserve une surprise aux palais les plus méfiants.
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