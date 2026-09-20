Piémontaise sans mayo : cet ingrédient léger qui évite l’estomac lourd et limite les risques d’intoxication

À table, cette piémontaise sans mayo s’invite en entrée familiale, crémeuse comme au bistrot mais étonnamment légère. En quelques gestes précis, elle ouvre le repas sans l’alourdir.

Sur la table, la vapeur des pommes de terre tièdes se mêle au parfum vert de la ciboulette. La cuillère traverse un saladier généreux, où jambon, tomates et œufs colorent la sauce blanche. On s’attend à la lourdeur d’une piémontaise classique, mais la bouchée reste étonnamment fraîche.

Autour du plat, on a tous reposé nos fourchettes au même moment ; non parce que l’entrée rassasiait, mais parce qu’elle laissait de la place pour la suite. Cette piémontaise sans mayo garde le goût bistrot et la douceur des pommes de terre, tout en laissant l’estomac léger. Comment fait-on ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pommes de terre à chair ferme, cuites entières

✅ 2 œufs et 2 tranches de jambon blanc

✅ 2 tomates, 8 cornichons, 1 échalote, 2 c. à soupe de persil

✅ 150 g de fromage blanc, 1 c. à soupe de moutarde, 1 c. à soupe de ciboulette, sel, poivre

On a tous reposé nos fourchettes : la piémontaise sans mayo qui ne cale pas

Dans une salade piémontaise classique, la mayonnaise étouffe vite tout ; ici, la salade de pommes de terre sans mayo aligne pommes de terre fermes, œufs durs, jambon, cornichons et tomates sous une sauce beaucoup plus légère.

La sauce légère qui remplace la mayo sans sacrifier le crémeux

À la place de la mayonnaise, on mélange fromage blanc entier, moutarde de Dijon et ciboulette. Le résultat : une sauce épaisse, bien nappante, qui rappelle la piémontaise sans mayonnaise tout en restant bien plus digeste. On vise environ trois parts de pommes de terre pour une part de sauce.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre entières dans l’eau bouillante salée 20 minutes ; faire cuire les œufs 9 minutes, puis laisser tiédir. Technique : Peler les pommes de terre, les couper en morceaux moyens et les mettre dans un grand saladier avec jambon, tomates, cornichons, échalote et persil. Cuisson : Dans un bol, mélanger le fromage blanc avec la moutarde, la ciboulette, du sel et du poivre jusqu’à obtenir une sauce épaisse et homogène. Finition : Napper avec la sauce, mélanger délicatement pour garder les morceaux nets, ajouter les œufs en quartiers et laisser reposer au frais 30 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 15-20 min 🔍 Le secret de l’expert Le mélange fromage blanc–moutarde forme une petite émulsion ; l’amidon des pommes de terre aide la sauce à accrocher sans peser. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une cuillerée de fromage blanc par du yaourt grec et ajouter un trait de jus de cornichon pour plus de peps. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la sauce sur des pommes de terre brûlantes : elles s’écrasent et la salade devient aqueuse et pâteuse.

Servir, conserver et réinventer cette piémontaise sans mayo légère

On sert cette salade piémontaise légère bien fraîche, dans un plat où les quartiers d’œufs restent visibles. Au réfrigérateur, elle se garde deux jours et accompagne aussi bien un pain de campagne que du poulet, du thon ou du tofu fumé.