Hortensias : cette quantité d'eau précise à respecter en été, sinon vos fleurs brunissent en quelques jours

En plein été, beaucoup d’hortensias voient leurs fleurs brunir en quelques jours malgré l’arrosage. Quelle quantité d’eau et quels gestes simples changent vraiment tout ?

Hortensias en plein été : au début, les boules sont fraîches et dodues, puis en quelques jours les fleurs brunissent, sèchent et pendent. Beaucoup de jardiniers pensent à une maladie alors qu’il s’agit presque toujours d’un problème d’eau et de soleil.

Quand la terre a déjà séché en profondeur et que la motte chauffe, l’hortensia a eu soif bien avant que les fleurs ne roussissent. Une quantité d’eau précise, donnée au bon moment et protégée par un paillage, change pourtant tout.

Pourquoi vos hortensias brunissent en plein été

Le soleil direct de la mi-journée est l’ennemi discret de l’hortensia, surtout pour les variétés à grosses têtes comme Hydrangea macrophylla. À l’est ou sous une ombre légère, les fleurs ont tenu des semaines ; en plein ouest, une seule canicule les a fait brunir en moins de 48 heures.

Leur feuillage agit comme une énorme pompe à eau : il évapore plus vite que les racines superficielles ne peuvent boire. En pot, la motte s’est très vite desséchée ; dès 30 °C, l’hortensia devait être déplacé à l’ombre pour éviter ce stress hydrique.

La bonne quantité d’eau en été : 5 à 8 litres qui changent tout

En été, un hortensia en pleine terre réclame un arrosage généreux : entre 5 et 8 litres d’eau par pied, soit un demi à un arrosoir de 10 litres, deux ou trois fois par semaine. En canicule prolongée, il a parfois fallu arroser chaque jour.

Cette eau doit arriver lentement au pied, le matin de préférence, jusqu’à bien mouiller la terre en profondeur. Nous avons tous déjà fait de petits arrosages rapides, en plein après-midi, sur le feuillage : les racines restent presque au sec et la pourriture grise, Botrytis cinerea, tache les fleurs de brun.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau 30 à 40 % d’arrosages en moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que 5 à 8 litres donnés lentement au pied gorgent le sol, et que le paillage garde ensuite cette réserve malgré la chaleur. 💡 Le petit plus : Sur sol très sec, arrosez en deux passages espacés de dix minutes pour que l’eau pénètre vraiment. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser chaque soir en plein soleil, sur un sol nu et en mouillant les fleurs : elles brûlent ou pourrissent et la plante reste assoiffée.

Le paillage, bouclier anti-canicule pour vos hortensias

Pour que cette précieuse eau reste disponible, le paillage agit comme un bouclier. La jardinière Julia Marcum le résume ainsi : « Non seulement une couche fraîche de paillis donne à la cour cet aspect net et très contrasté que nous aimons contre les feuilles vertes, mais c’est aussi le secret pour garder les hortensias heureux », a-t-elle expliqué, citée par DevonLive.

Installée fin mai ou en juin après un bon arrosage, une couche organique de 7 à 10 cm (écorces ou aiguilles de pin, feuilles broyées, tontes, paille) a limité l’évaporation et réduit les besoins en eau de 30 à 40 %. En laissant quelques centimètres nus autour des tiges, on évite la pourriture et l’on passe de petits arrosages quotidiens à un ou deux arrosages profonds par semaine, même en période sèche.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Hortensias : ce geste simple à faire en juin pour des fleurs géantes qui ne grillent plus tout l’été»