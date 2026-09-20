Feuilles du voisin devant chez vous : cette réponse méconnue de la mairie change tout à vos obligations

À l’automne, les feuilles mortes du voisin envahissent jardins et trottoirs et chacun attend que l’autre intervienne. Entre Code civil et arrêté municipal, la réponse de la mairie réserve pourtant une surprise utile aux jardiniers.

Chaque automne, les feuilles s’entassent au pied des clôtures et la même petite guerre froide recommence. On soupire devant le tapis jaune venu du grand tilleul d’à côté, en se disant que le voisin exagère… et que la mairie va bien finir par lui rappeler ses devoirs.

Sauf que, passé le guichet, la réponse prend souvent tout le monde à revers : ni le voisin, ni forcément la mairie ne seront envoyés balayer à votre place. Et c’est là que la loi, bien comprise, peut transformer ces feuilles mortes en alliées du jardin plutôt qu’en source de conflit.

Ce que répond vraiment la mairie quand on se plaint des feuilles

Pour le jardin privé, le message est clair : la chute naturelle des feuilles est considérée comme un phénomène climatique. Tant que l’arbre respecte les distances légales, le propriétaire n’est pas responsable des feuilles qui tombent chez le voisin ; chacun gère ce qui se trouve sur son terrain.

Côté trottoir, la surprise est différente. En principe, la commune doit assurer la propreté de la voie publique. Mais un simple arrêté municipal peut confier le balayage des feuilles, le désherbage, voire le déneigement aux riverains. La mairie renvoie alors vers ce texte local… et vers votre balai.

Jardin, trottoir : qui doit vraiment ramasser quoi ?

Dans le jardin, la règle est déroutante mais simple : les feuilles tombées chez vous, même venues de l’arbre du voisin, sont à vous. Seule exception, le trouble anormal de voisinage : accumulation massive, répétée, qui bouche les gouttières ou abîme la toiture. Dans ce cas, photos, devis et dialogue, puis conciliation, ont pris le pas sur les coups de sonnette énervés.

Pour le trottoir, nous avons tous déjà laissé traîner un tapis de feuilles en pensant que « c’est à la ville ». En réalité, tout dépend de l’arrêté municipal. Le bon réflexe :

vérifier le site internet de la commune ;

regarder l’affichage en mairie ;

demander, si besoin, une copie de l’arrêté.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné Plusieurs heures par an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En connaissant vos vraies obligations (jardin, trottoir, arrêté municipal), vous ne perdez plus de temps en reproches inutiles et vous transformez les feuilles mortes en paillage ou en compost gratuit plutôt qu’en sacs à déposer en déchetterie. 💡 Le petit plus : proposer au voisin de partager une séance de ramassage puis de se répartir le paillage obtenu apaise souvent les tensions. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser un trottoir glissant alors qu’un arrêté vous impose son entretien, ou brûler vos feuilles, pratique fréquemment interdite et très mal vue du voisinage.

Transformer les feuilles en alliées du jardin (et calmer le voisinage)

Une fois les règles posées, autant tirer parti de ce qui tombe du ciel. Ramassées régulièrement, les feuilles mortes deviennent un excellent paillage : étalées en couche au pied des massifs, elles protègent les racines du froid, limitent l’évaporation et nourrissent la terre en se décomposant.

Les plus fines peuvent rejoindre le compost et un petit tas laissé dans un coin du jardin abrite hérissons et insectes utiles. En proposant à son voisin de partager composteur, sacs de feuilles ou taille de l’arbre, on a souvent désamorcé plus de conflits qu’avec n’importe quelle lettre recommandée.