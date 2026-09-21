Branches du voisin : cette erreur « logique » un samedi matin peut vous valoir un recommandé menaçant

Un voisin coupe une branche qui dépasse chez lui un samedi matin et pense régler un simple souci de jardin. Trois jours plus tard, la loi, l’article 673 du Code civil et une lettre recommandée lui rappellent que ce réflexe peut coûter bien plus cher.

Un samedi matin, le parfum de terre humide, la lumière encore douce, et cette branche du voisin qui empiète depuis des semaines au-dessus de la terrasse. Enfilage de gants, ronronnement de la tronçonneuse, quelques minutes de sciage : la branche tombe, le passage est dégagé, le café peut enfin se prendre au soleil.

Trois jours plus tard, la scène change de ton : un recommandé dans la boîte aux lettres, mots juridiques soulignés, menace de dommages et intérêts. Cette histoire, très banale dans les jardins français, montre à quel point le “bon sens” se heurte parfois à la loi. Et surtout comment un simple coup de scie peut se transformer en véritable litige de voisinage.

Couper la branche du voisin : un geste apparemment logique… mais illégal

Nous avons tous déjà pesté contre une branche qui assombrit un massif, frotte un toit ou bouche la gouttière. Pourtant, en France, l’article 673 du Code civil est catégorique : si les branches d’un arbre voisin avancent au-dessus de votre terrain, vous pouvez exiger qu’elles soient coupées, mais vous n’avez pas le droit de les couper vous-même. La branche reste juridiquement la propriété du voisin, même au-dessus de votre pelouse.

En agissant sans son accord, la coupe est vue comme une atteinte à son bien. Si l’arbre est déséquilibré ou défiguré, le propriétaire peut réclamer réparation. Certaines affaires ont coûté très cher : Pleine Vie évoque ainsi une erreur sur des chênes voisins qui a mené à “30 000€ d’amende”. De quoi faire regretter le coup de tronçonneuse du samedi matin.

Ce que dit vraiment la loi sur branches, racines et droit d’élagage

L’article 673 distingue clairement les situations. Les branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin ne peuvent être coupées que par lui, ou sur décision du juge. En revanche, les racines, ronces et brindilles qui passent la limite peuvent être sectionnées chez vous. Ce droit d’exiger l’élagage est imprescriptible : même après vingt ans de tolérance, vous pouvez encore demander une taille. La règle ne vaut qu’entre terrains réellement contigus, et certains règlements de lotissement ou PLU peuvent ajouter des contraintes.

Lorsqu’une branche négligée use une toiture, bouche une gouttière ou favorise une infiltration, le propriétaire de l’arbre reste responsable, via son assurance habitation et sa garantie de responsabilité civile vie privée, sauf défaut grave d’entretien. Mais pour faire valoir vos droits sans vous mettre en faute, la voie royale reste la mise en demeure envoyée en recommandé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité juridique Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La lettre recommandée de mise en demeure s’appuie sur l’article 673, fixe une date, crée une preuve écrite et permet ensuite au juge d’ordonner l’élagage sous astreinte si le voisin ne réagit pas. 💡 Le petit plus : joindre quelques photos datées de la branche et des dégâts éventuels : tuiles usées, gouttière bouchée, massif à l’ombre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper soi-même les branches de l’arbre du voisin ou missionner un élagueur sans son accord écrit ou une décision de justice.

La bonne réaction quand une branche dépasse chez vous

Nous avons tous déjà rêvé de régler le problème en dix minutes avec une scie. Dans les faits, la solution la plus rapide sur le long terme reste le dialogue, puis l’écrit. Une conversation à froid, photos à l’appui, suffit souvent à déclencher un élagage volontaire et à préserver la paix du quartier.

Constater la gêne (toiture, lumière, accès) et prendre des clichés datés.

En parler calmement au voisin, en rappelant que la loi lui impose l’entretien.

Si rien ne bouge, envoyer une mise en demeure en recommandé avec l’article 673 cité.

En dernier recours, saisir le juge, qui pourra ordonner la taille sous astreinte.