Bois de chauffage : ce tas collé à la façade en septembre est l’erreur qui attire les pires envahisseurs chez vous

En septembre, de nombreux propriétaires empilent leur bois de chauffage contre la façade pour gagner du temps et de la place. Ce geste banal ouvre pourtant la porte à l’humidité, aux insectes et à d’autres invités dont on se passerait bien.

Début septembre, les soirées se rafraîchissent, on rêve déjà d’un feu qui crépite. Par réflexe, beaucoup ont empilé leurs bûches bien rangées contre la maison, au plus près de la porte, persuadés de les garder plus au sec.

En réalité, ce tas de bois de chauffage contre la façade modifie en silence le climat de la maison. Derrière les bûches s’installent deux visiteurs tenaces – humidité et insectes – qui ont déjà abîmé façades et charpentes. Comment garder le charme du feu sans leur dérouler le tapis rouge ?

En septembre, le tas de bois « pratique » transforme votre façade

Selon Pause-Maison, « Le bois coupé, même lorsqu’il paraît parfaitement sec, conserve toujours une part d’humidité attractive. Le plaquer directement contre le crépi de la maison crée une zone d’ombre stagnante, sans aucune circulation d’air. » L’eau de pluie ruisselle puis reste piégée derrière les bûches : le mur ne sèche plus et les premières taches vertes ou noires apparaissent.

Le bois, déjà livré souvent humide, a alors du mal à finir de sécher. Or, comme le rappelle Journal des Seniors, « un bois de chauffage mal stocké perd une grande partie de son pouvoir calorifique en se gorgeant de l’eau ambiante ». Au bout du compte, le feu a moins de rendement, fume davantage et encrasse plus vite le conduit.

Derrière les bûches, deux visiteurs bien moins sympathiques

Nous avons tous déjà pensé que le mur protégerait les bûches de la pluie. En réalité, il attire « deux visiteurs particulièrement redoutables et discrets : l’humidité stagnante génératrice de moisissures et les insectes friands de cellulose », prévient Journal des Seniors. L’humidité finit par marquer la façade, avec cloques d’enduit, salpêtre et cette odeur de moisi qui a parfois gagné l’intérieur ; certains assureurs parlent alors de simple défaut d’entretien.

Dans ce cocon sombre, une faune beaucoup moins agréable s’invite. Pause-Maison décrit ainsi : « Un simple tas de bûches méticuleusement empilé contre un mur extérieur peut agir comme une rampe de lancement pour des armées d’insectes destructeurs prêts à infiltrer la charpente. » Capricorne des maisons, vrillettes, termites, mais aussi punaises dites diaboliques en septembre et petits rongeurs utilisent les bûches comme pont discret vers les combles et les cloisons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Protection du bâti Façade & charpente préservées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Surélever les bûches et laisser un vide entre le tas et le mur casse l’humidité stagnante. L’air circule, le bois sèche mieux, la façade aussi, et le milieu devient beaucoup moins accueillant pour les insectes xylophages. 💡 Le petit plus : garder seulement un mini-stock de bûches près de la porte, posé sur un support stable, et le renouveler très fréquemment pour limiter la durée de présence des insectes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser plusieurs stères à même le sol, collés au mur de la maison et bâchés hermétiquement tout l’automne.

La bonne distance pour le bois de chauffage contre la façade

Pour casser ce piège, les spécialistes recommandent de ne jamais plaquer le bois au bâti. Pause-Maison résume « l’astuce imparable » : « empiler le bois de chauffage sur des palettes à 30 cm du mur pour couper littéralement l’herbe sous le pied des parasites ». Cet espace d’air, associé à un petit toit qui ne couvre que le dessus, laisse le vent assécher à la fois les bûches et la maçonnerie.

Surélever le tas sur palettes ou bastaings pour couper les remontées d’humidité du sol.

Laisser au moins 30 centimètres d’air entre le mur et le bois pour ventiler.

Protéger seulement le sommet avec un abri ouvert sur les côtés, jamais une bâche jusqu’au sol.

Idéalement, le gros stock trouve sa place un peu à l’écart de la maison, contre un mur de clôture ou un abri de jardin bien ventilé. Au fond du terrain, un deuxième tas de bois mort laissé plus sauvage devient alors un refuge pour hérissons, carabes ou crapauds, tout en gardant vos murs et votre charpente à l’abri des « visiteurs » gênants.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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