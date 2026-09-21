Courges au potager : fin septembre, ce détail sur la tige à vérifier absolument si vous voulez les garder tout l’hiver

Entre fin septembre et mi-octobre, jardiniers et maraîchers scrutent leurs courges d’hiver pour savoir quand récolter les courges sans ruiner la conservation. Au potager, un simple test sur la tige suffit à trancher, à condition de regarder au bon endroit.

Fin septembre, les courges ont pris du volume, les feuilles jaunissent, et l’on se demande si le moment est venu de sortir le sécateur. Beaucoup se fient encore à la couleur, attendant un orange bien vif ou un beige parfaitement uniforme… au risque de laisser passer la bonne fenêtre.

Dans les champs de maraîchers, le jugement se joue pourtant ailleurs, en quelques secondes à peine. Pour savoir quand récolter les courges sans se tromper, ils soulèvent le fruit par la tige et scrutent ce qui se passe juste au-dessus de l’écorce. Ce petit test change complètement la conservation hivernale.

Fin septembre, le moment où il ne faut plus se tromper

Entre fin septembre et mi-octobre, les journées ont raccourci, les nuits ont fraîchi et la plante a souvent arrêté d’envoyer de la sève vers les fruits. La courge a alors terminé sa maturation : sa peau a durci, ses sucres se sont concentrés. Cueillie plus tôt, elle était restée gorgée d’eau et s’est gardée bien moins longtemps.

Attendre trop, en revanche, a exposé certaines récoltes aux premières gelées, qui marquent la peau et déclenchent le pourrissement, même à la cave. La vraie réponse à la question quand récolter les courges ne tient donc pas au calendrier, mais à quelques signes très concrets que les professionnels surveillent justement à cette période.

Le geste discret des maraîchers : soulever la courge par la tige

Nous avons tous déjà coupé une courge « parce qu’elle avait la bonne couleur »… puis vu le fruit ramollir en quelques semaines. Les maraîchers, eux, ont pris l’habitude de saisir doucement la tige entre deux doigts, de soutenir le dessous du fruit avec l’autre main et de le soulever à peine. Si le pédoncule est dur, ligneux et reste parfaitement soudé, la courge est prête pour l’hiver.

Si la tige paraît molle, se fissure ou menace de se détacher, le fruit est immature ou fragilisé et s’est mal conservé. Nous avons tous déjà porté une courge « par la queue » comme un seau : ce geste casse parfois l’attache sans qu’on le voie. Mieux vaut couper par temps sec, avec un sécateur propre, en laissant 5 à 7 cm de tige, puis vérifier aussi la peau avec l’ongle : si elle ne marque plus, la courge a vraiment durci.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de conservation 4 à 6 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une tige sèche et bien dure montre que la sève ne circule plus : la courge a fini sa maturation. Quand l’ongle ne marque plus la peau, l’écorce forme une coque protectrice. Garder quelques centimètres de tige et laisser sécher la coupe limite ensuite l’entrée de l’humidité et des champignons. 💡 Le petit plus : isolez toujours les courges dont la tige est un peu abîmée et consommez-les en premier, sans les stocker avec les beaux fruits destinés à l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper ou casser la tige au ras du fruit puis ranger aussitôt les courges encore humides dans une cave confinée et les empiler.

Après la coupe, le duo gagnant : ressuyage et bon stockage

Une fois la courge coupée, les maraîchers l’ont toujours laissée sécher une dizaine de jours dans un endroit sec, aéré et hors gel, comme un garage ouvert ou un appentis. Cette phase de ressuyage a terminé de durcir la peau et fermé les petites plaies, surtout au niveau de la tige.

Vient ensuite le stockage, qui a fait toute la différence sur la durée de conservation. Les courges d’hiver se tiennent plusieurs mois dans un local entre 10 et 15 °C, à l’abri de la lumière directe, posées sur du bois ou du carton et sans se toucher. Un contrôle régulier permet de retirer immédiatement le moindre fruit qui ramollit, pour garder le reste de la récolte jusqu’au cœur de l’hiver.