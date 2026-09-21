Vous affaiblissez vos rosiers en septembre : ce geste gratuit au pied les sauve du gel tout l’hiver

Vous pensez protéger les rosiers du gel en sortant le sécateur dès septembre ? Un geste gratuit, hérité des jardins de campagne, les défend bien mieux tout l’hiver.

Chaque automne, quand les soirées rafraîchissent et que le jardin perd ses couleurs, le même réflexe revient : sortir le sécateur pour « faire propre ». Beaucoup de rosiers ont été affaiblis de cette façon, juste avant les premières vraies gelées, alors qu’ils avaient commencé à se mettre au repos.

Dans l’ombre de ce mauvais réflexe existe pourtant un geste très simple, hérité des jardins de campagne, qui a protégé des générations de rosiers sans dépenser un centime. Il change tout face au gel, surtout après une taille de fin septembre malvenue… et il tient en quelques coups de main au pied de la plante.

Taille de fin septembre : le faux ami de vos rosiers

Tailler un rosier envoie un message clair à la plante : « repars en croissance ». En septembre, ce signal arrive à contretemps. Les jours ont raccourci, la sève a ralenti, et le rosier se préparait déjà au repos. Une taille précoce a souvent déclenché des pousses toutes neuves, gorgées d’eau, qui ont gelé net au premier -5 °C. Ces tissus fragiles deviennent alors des portes d’entrée pour le froid et les maladies.

Les plaies de taille, encore ouvertes sous la pluie d’automne, laissent aussi pénétrer l’humidité et les champignons. Les rosiers greffés sont les plus exposés : si le point de greffe, zone de jonction entre le rosier décoratif et son porte-greffe, gèle en profondeur, tout l’arbuste peut disparaître, même si les racines ont tenu le choc.

Nettoyer et butter le pied : le geste gratuit qui les sauve du gel

Nous avons tous déjà laissé un tapis de feuilles tachées au pied des rosiers en se disant qu’il nourrirait le sol. En réalité, ces débris ont servi d’abri aux maladies tout l’hiver. Le bon réflexe commence donc par un grand ménage, puis par ce fameux buttage protecteur :

retirer les feuilles mortes ou malades au pied et sur la base des tiges ;

les évacuer loin du massif, sans les mettre au compost tout de suite ;

ramener une terre légère et plutôt sèche autour du pied ;

butter le pied sur 15 à 20 cm de hauteur, en recouvrant le collet et le point de greffe ;

sur 15 à 20 cm de hauteur, en recouvrant le collet et le point de greffe ; tasser légèrement pour que la butte résiste au vent et à la pluie.

Cette butte de terre agit comme une couverture naturelle : elle a limité les chocs de température et les cycles gel/dégel, tout en laissant le rosier tranquille, sans nouvelles pousses fragiles ni plaies fraîches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en place 5 à 10 min/pied 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En ramenant 15 à 20 cm de terre sèche autour du collet, la butte isole le point de greffe et les racines des gelées, sans provoquer de repousses tendres ni créer de plaies de taille sensibles au froid. 💡 Le petit plus : ajouter par-dessus un paillage de feuilles mortes bien saines ou de paille a encore renforcé la protection dans les jardins les plus froids. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler sévèrement le rosier fin septembre, puis butter une terre détrempée qui restera gorgée d’eau autour du pied.

Derniers coups de pouce pour des rosiers sereins tout l’hiver

La plupart des rosiers ont supporté des hivers à -20 ou -25 °C, mais les jeunes sujets, les rosiers en pot et les rosiers tiges sont restés plus fragiles. Pour eux, le buttage a été complété par un voile d’hivernage respirant autour de la tête, posé seulement quand le froid dur a persisté, puis retiré dès le retour de températures plus douces.

Autre détail qui change tout : les apports d’engrais azoté ont été arrêtés dès le début de l’été. À la place, un peu de compost mûr a été déposé en novembre. Avec ce trio « pas de taille sévère en automne, buttage généreux, nourriture douce », les rosiers ont affronté le gel en silence et sont repartis vigoureux au printemps suivant.