Je n’achète plus aucun pot apéro : ce crémeux aux légumes verts prêt en 5 min, tout le monde me le réclame

À l'heure de l'apéro, j'ai rangé les pots industriels pour une tartinade artichauts épinards prête en 5 minutes. Voici le geste simple qui change tout.

Sur la table basse, le pain de campagne encore tiède exhale une odeur grillée ; au centre, un bol de crémeux vert pâle attire toutes les mains. Texture lisse mais généreuse, parfum d’ail doux, de parmesan et de citron : il ne fait jamais long feu.

Face aux pots du commerce trop salés, trop gras, on préfère maintenant une tartinade artichauts épinards prête en cinq minutes au mixeur. Simple, végétale, légère, mais très gourmande ; on passe aux choses sérieuses ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 450 g de cottage cheese et 1 boîte de cœurs d’artichauts (~400 g), bien égouttés et légèrement pressés

et 1 boîte de cœurs d’artichauts (~400 g), bien égouttés et légèrement pressés ✅ 30 à 40 g d’épinards frais hachés et 25 g de parmesan râpé

✅ 15 ml d’huile d’olive, le jus de 1/2 citron et 1 gousse d’ail

✅ 3 g de sel, poivre noir, 10 g de parmesan, persil frais et flocons de piment (facultatif)

Pourquoi cette tartinade artichauts-épinards a remplacé tous mes pots apéro

Loin des tartinades industrielles affichées à plus de quelques euros le pot, ce crémeux artichaut épinard mise sur les légumes et un fromage frais riche en protéines. Le ratio cottage cheese / cœurs d’artichauts (450 g pour 400 g) donne une base dense mais souple, qui se tient bien sur le pain. Les épinards, en petite quantité, gardent une note verte sans dominer, tandis que citron et parmesan apportent relief et salinité.

Pas-à-pas : comment mixer un dip ultra crémeux en 5 minutes

Tout se joue dans le mixage. On commence par bien égoutter les cœurs d’artichauts pour éviter que la tartinade ne rende de l’eau. Dans le bol du mixeur, on réunit ensuite tous les ingrédients et on mixe par à-coups, en raclant les parois. On ajuste enfin texture et assaisonnement avant le repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter et presser les cœurs d’artichauts, puis les hacher grossièrement ainsi que les épinards préalablement rincés et séchés. Technique : Mettre dans le mixeur cottage cheese, artichauts, épinards, parmesan, huile, jus de citron, ail, sel et poivre. Cuisson : Mixer par à-coups jusqu’à texture crémeuse ; ajouter un peu d’huile si trop épais, un peu de parmesan sinon. Finition : Transférer dans un bol, lisser la surface, couvrir et laisser reposer 30 minutes au frais avant de parsemer les finitions.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 à 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le cottage cheese, riche en protéines, forme avec l’huile d’olive une base émulsionnée qui reste bien stable. Les cœurs d’artichauts, pauvres en eau une fois pressés, épaississent naturellement la préparation. Le parmesan, très sec, renforce à la fois le goût salé et la texture nappante du dip. ✨ Le twist gourmand : Pour un parfum plus intense, utiliser des cœurs d’artichauts grillés bien égouttés et terminer avec une huile d’olive pimentée et un zeste fin de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas assez égoutter les artichauts ou ajouter trop de jus de citron : on obtient une tartinade liquide, acide, qui se sépare au réfrigérateur.

Comment servir ce dip pour faire un carton à l’apéro

On sert ce crémeux bien frais mais pas glacé, sorti du réfrigérateur 10 minutes avant. Pain de campagne grillé, crackers aux graines, gressins et crudités croquantes font d’excellents compagnons. La tartinade se garde deux jours au frais, dans une boîte hermétique, après simple coup de cuillère.