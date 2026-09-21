Ce dîner complet pommes de terre et poisson à moins de 3 € : vous remplissez la plaque, le four fait tout

Quand le budget serre et que l’envie de cuisiner manque, cette plaque poisson–pommes de terre vient sauver le dîner. En dix minutes de préparation, le four s’occupe du reste et la table prend des airs de bistrot.

Sur une grande plaque, les rondelles de pommes de terre se dorent, le poisson s’imbibe de jus, les tomates éclatent en bulles sucrées. L’oignon rouge caramélise ; en une fournée, la cuisine sent le bistrot de bord de mer alors qu’on n’a presque rien sorti des placards.

Cette recette de poisson pommes de terre au four tient en quelques ingrédients pas chers et une poignée de gestes. On remplit la plaque, on glisse au four, on attend trente minutes et le dîner complet arrive chaud sur la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pommes de terre, coupées en fines rondelles (2 à 3 mm)

✅ 500 à 600 g de filets de poisson blanc (cabillaud, colin, lieu noir…)

✅ 250 g de tomates cerises en grappes et 1 oignon rouge émincé

✅ 2 à 3 c. à s. d’huile d’olive, paprika, ail en poudre, sel, poivre

Pourquoi cette plaque de poisson pommes de terre au four change les soirs de semaine

On parle ici d’un dîner complet : féculent rassasiant, protéines, légumes et un peu de bon gras. Avec du poisson blanc surgelé et des pommes de terre de base, on reste autour de 2,50 à 3 € par personne. Pourtant, l’assiette a tout du repas du week-end.

Longtemps accusées de plomber la glycémie, les pommes de terre au four reviennent en grâce : rassasiantes, peu grasses, surtout servies avec du poisson. Ici, pas de crème ; le jus des tomates, de l’oignon et des épices enrobe les rondelles dorées.

Étapes pour réussir la plaque de pommes de terre, poisson et tomates cerises

Pour réussir, on tranche les pommes de terre à 2 ou 3 mm, on les étale, on pose le poisson dessus et on cuit à 200 °C chaleur tournante. Tranches fines et plaque peu chargée : bords dorés, cœur tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Éplucher les pommes de terre, les trancher finement, préparer l’oignon et les tomates cerises. Technique : Chemiser la plaque de papier cuisson, disposer les rondelles en tuiles, saler, poivrer, arroser d’un peu d’huile, poser les filets de poisson. Cuisson : Mélanger paprika, ail en poudre et sel, saupoudrer le poisson, ajouter l’oignon et les tomates autour, verser l’huile restante. Finition : Cuire 30 à 35 minutes. Vérifier que le poisson se détache à la fourchette ; au besoin, passer 2 à 3 minutes sous le gril pour dorer les bords.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 3 € 🔍 Le secret de l’expert Des tranches de 2 à 3 mm, bien étalées, cuisent comme le poisson et dorent en surface tout en gardant un cœur tendre. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de curry, puis, en fin de cuisson, quelques dés de feta, olives noires et citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas couper épais ni entasser : les pommes de terre restent ternes, le poisson sèche, on perd le contraste fondant–croustillant.

Servir et conserver la plaque

Servir avec une salade ; garder les restes au frais et les réchauffer au four.