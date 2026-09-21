Poulet teriyaki maison : ce geste à la poêle à connaître avant de recommander un resto asiatique

Tu pensais que réussir un poulet teriyaki maison laqué, brillant comme au restaurant, était réservé aux pros de la poêle. Ce guide pas à pas, prêt en 40 minutes, change tout sans te noyer de technique.

Dans la poêle, le poulet grésille, la peau croustille, le soja caramélise avec le gingembre. On jurerait un wok de restaurant, alors que ce poulet teriyaki maison cuit dans une simple poêle.

On croit souvent le laquage impossible à réussir : sauce brûlée, poulet sec ou baignant dans un jus fade. Avec quelques repères, ce poulet teriyaki laqué rivalise pourtant avec la meilleure livraison du quartier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de hauts de cuisse de poulet

✅ 60 ml soja, 60 ml mirin, 60 ml saké

✅ 40–50 g sucre roux ou miel, ail, gingembre

✅ Riz blanc, concombre, oignons nouveaux, graines de sésame

Pourquoi ton poulet teriyaki n’a jamais ressemblé à celui du resto

Si le poulet teriyaki maison déçoit, c’est souvent à cause du blanc trop sec et d’une sauce ajoutée trop tôt : le poulet bout dans le liquide, puis les sucres brûlent avant de former une vraie laque brillante. Des hauts de cuisse avec peau pardonnent bien plus les erreurs.

Pas à pas : la méthode inratable du poulet teriyaki maison

Cette recette de poulet teriyaki facile mélange sauce soja salée, mirin et saké de cuisine à parts égales, plus 40–50 g de sucre roux ou miel, ail et gingembre ; pour quatre personnes, 60 ml de chaque suffisent.

Le poulet mariné 20 à 30 minutes repose dans une boîte fermée sur la tablette inférieure du frigo, jamais dans la porte, puis on le saisit à feu moyen 6–8 minutes côté peau, 4–6 minutes côté chair avant de réduire la sauce à texture sirupeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les hauts de cuisse en morceaux, préparer la sauce dans un bol. Technique : Mélanger poulet et sauce, placer en boîte hermétique sur la tablette du bas. Cuisson : Égoutter, saisir à feu moyen, 6–8 minutes côté peau, 4–6 côté chair. Finition : Verser la marinade, laisser réduire en arrosant le poulet jusqu’à sauce sirupeuse, ajouter fécule de maïs diluée et beurre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35–40 min 🔍 Le secret de l’expert On dore d’abord la peau (réaction de Maillard), puis la réduction concentre les sucres et accroche la laque au poulet. ✨ Le twist gourmand : Hors du feu, une noix de beurre froid et un trait de miel arrondissent le goût et la brillance. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le poulet directement dans la sauce sucrée ou réduire à feu vif : sucres brûlés assurés, et poulet sec ou mal cuit.

Bol teriyaki comme au restaurant : dressage, restes et variantes rapides

Pour un effet poulet teriyaki comme au restaurant, on sert le riz bien chaud en bol, le poulet tranché dessus, nappé de sauce, avec concombre, oignons nouveaux et graines de sésame torréfiées.

Les restes de poulet teriyaki maison se conservent deux jours au frais, dans un contenant fermé sur la tablette inférieure, à 4 °C ; le lendemain, on les réchauffe doucement et on les glisse en bento avec un peu de riz.

Sources Top Santé

«Evitez absolument letagere du milieu et la porte du frigo le poulet devrait etre conserve a cet endroit»