Épagneul breton : ce chien d’arrêt que les Français adorent… mais que beaucoup rendent malheureux sans le savoir

Plus petit chien d’arrêt français, l’épagneul breton séduit chasseurs et familles par son énergie débordante et sa tendresse. Mais ce sprinteur tacheté supporte-t-il vraiment tous les modes de vie ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Canis lupus familiaris (Épagneul breton) 🌸 Nom courant Épagneul breton 📏 Dimensions Mâle : 48 à 51 cm / 14 à 18 kg ; Femelle : 47 à 50 cm / 13 à 16 kg ☀️ Exposition Maître sportif, longues sorties quotidiennes, vie plutôt au grand air ❄️ Rusticité Race robuste, espérance de vie de 12 à 14 ans 🍂 Feuillage Poil fin et dense, court à mi-long, légèrement ondulé, pertes modérées toute l’année

Un petit chien tacheté qui file comme une flèche sur les chemins de campagne, puis qui vient se lover contre vos jambes le soir : le épagneul breton a séduit des générations de familles et de chasseurs. Sous son gabarit compact se cache un véritable athlète, toujours prêt à partir nez au sol.

Originaire de Bretagne et classé dans le groupe des chiens d’arrêt, il a été sélectionné pour travailler dur, par tous les temps. En 2025, 3 793 chiots ont encore été inscrits au LOF, preuve que la race reste très prisée malgré une légère baisse. Reste une question clé : ce concentré d’énergie peut-il vraiment s’épanouir dans votre rythme de vie ?

Un chien d’arrêt compact, élégant et taillé pour le terrain

L’épagneul breton est court sur pattes mais puissant, avec un dos droit et un rein bien musclé. Sa poitrine large, ses membres costauds terminés par des pieds ronds et sa queue naturellement courte ou absente en font un chien ramassé, facile à emmener partout. Sa tête harmonieuse, ses yeux brun foncé à ambre et ses oreilles triangulaires doucement ondulées lui donnent une expression incroyablement douce.

Son poil fin et dense peut être blanc et orange, blanc et noir ou blanc et marron, parfois moucheté ou « rouanné ». Ce petit chien d’arrêt est issu de vieux épagneuls bretons, puis a été croisé au XIXe siècle avec des Setters anglais pour gagner en vitesse. Premier club de race en 1907, reconnaissance internationale en 1954 : il a déjà eu une longue carrière au côté des chasseurs.

Un tempérament vif et affectueux… à bien canaliser

Le Parisien le décrit comme un chien « vif et affectueux », très proche de son humain. Nous avons tous déjà craqué pour un chiot joueur sans mesurer l’énergie qu’il allait déployer adulte : l’épagneul breton en est l’illustration parfaite. S’il a été bien socialisé, il adore les enfants, vit volontiers avec d’autres animaux et accueille les invités après les avoir annoncés d’un aboiement sonore.

En revanche, ce n’est pas un chien de canapé à temps plein. Chien de chasse à l’origine, il a besoin de sorties actives et de stimulation mentale chaque jour pour ne pas s’ennuyer ou fuguer. Les activités qui lui vont bien sont par exemple :

grandes balades en liberté sécurisée avec travail du rappel ;

jeux de flair et de pistage dans le jardin ou la forêt ;

sports comme la randonnée sportive ou le canicross loisir.

Santé, entretien et budget : ce qu’il faut anticiper

L’épagneul breton est plutôt rustique, mais la race est plus exposée à la dysplasie de la hanche, à l’épilepsie, à certaines cataractes et à l’atrophie rétinienne progressive. Un élevage sérieux fait dépister ses reproducteurs et propose un suivi. Au quotidien, son entretien reste raisonnable : 1 à 2 brossages par semaine pour un poil court, 2 à 3 pour un poil mi-long, davantage en période de mue. Ses oreilles tombantes demandent une vraie vigilance après chaque baignade ou balade sous la pluie pour limiter les otites.

Chien sportif, il a besoin d’une alimentation riche en protéines animales, ajustée à son âge et à son activité avec l’aide du vétérinaire. Côté budget, comptez en moyenne 800 à 1 500 euros pour un chiot de compagnie issu d’un bon élevage, jusqu’à plus de 2 000 euros pour une lignée très cotée. Il convient surtout à des maîtres présents, aimant marcher par tous les temps et prêts à offrir à ce petit breton dynamique la vie bien remplie qu’il mérite.