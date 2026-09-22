Goûter : ce snack au chocolat sans sucre à 3 ingrédients a remplacé tous mes biscuits, à condition d’éviter cette erreur

À l’heure du goûter, ces amandes au cacao sans sucre ajouté ont peu à peu supplanté tous mes paquets de biscuits. En quelques gestes précis, elles deviennent un snack maison ultra-croquant dont on ne se lasse pas.

L’odeur chaude du cacao, le petit clac net de la coque quand on croque… Ces amandes au cacao sans sucre ajouté ont tout du bonbon de chocolat, sauf l’emballage plastique et la liste d’additifs qui n’en finit pas.

En quelques minutes, on transforme une simple poignée d’oléagineux en snack croquant qui remplace sans effort les paquets de biscuits. Trois ingrédients, un goûter sain sans sucre ajouté ; il suffit de respecter deux ou trois gestes clés pour que la magie opère à chaque goûter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g d’amandes entières avec la peau

✅ 100 g de chocolat noir sans sucre ajouté (au moins 85 % de cacao)

✅ 80 g de cacao en poudre non sucré

✅ 1 pincée de cannelle moulue ou de fleur de sel (facultatif)

Pourquoi ces amandes au cacao ont remplacé mes biscuits du goûter

Le secret tient dans le contraste : amandes bien torréfiées, ultra sèches donc très croquantes, prises dans une fine pellicule de chocolat noir, puis poudrées de cacao non sucré.

Une petite poignée cale vraiment la faim, là où un paquet de biscuits se termine souvent sans qu’on s’en rende compte. On garde le plaisir du chocolat, mais avec la mastication longue et rassasiante de ces amandes chocolatées sans sucre.

Étapes clés : griller, enrober, poudrer pour un croquant inratable

On prépare ces amandes au cacao sans sucre ajouté à l’Air Fryer ou au four. L’essentiel ? Des amandes très chaudes versées dans le chocolat fondu, puis un passage express dans une boîte de cacao pour éviter qu’elles collent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Torréfier les amandes : en Air Fryer, 2 min à 170 °C puis 4 min à 180 °C ; au four, 7 à 10 min à 180 °C en remuant. Technique : Verser aussitôt les amandes brûlantes dans le chocolat noir fondu et mélanger pour les enrober d’une couche fine et régulière. Cuisson : Mettre le cacao non sucré dans une boîte hermétique, ajouter les amandes encore brillantes et secouer énergiquement. Finition : Étaler les amandes en une seule couche sur papier cuisson, laisser refroidir complètement puis conserver à température ambiante dans une boîte hermétique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 10 min 🔍 Le secret de l’expert Une bonne torréfaction évapore l’humidité des amandes, concentre les arômes et les rend plus croquantes. Versées brûlantes dans le chocolat, elles créent une coque fine qui fige en refroidissant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de fleur de sel et un peu de cannelle au cacao avant de secouer ; le goût devient vraiment profond. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser les amandes refroidir avant l’enrobage : le chocolat fait des paquets épais. Et attention à ne pas les brûler en les torréfiant.

Comment conserver et emporter vos amandes au cacao

Une fois froides, on les range dans une boîte hermétique, loin de la chaleur. Elles restent croquantes plusieurs jours et se glissent facilement dans un sac ou une lunchbox.