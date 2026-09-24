Ces moules sauce poulette comme au bord de mer : Stéphanie Le Quellec dévoile cette cuisson minute qui change tout

À Paris, la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec revisite les moules de bouchot sauce poulette de ses étés en bord de mer. Une réduction précise et une cuisson minute transforment ce classique familial en plat de restaurant, à condition de respecter un détail clé.

La cocotte s’ouvre et un nuage d’échalotes beurrées, de vin blanc et d’iode emplit la cuisine. La sauce accroche la coquille, le pain s’imbibe de jus crémeux, exactement comme sur les tables de bord de mer.

C’est cette madeleine salée que la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec revisite avec ses moules de bouchot sauce poulette. Une recette courte, une astuce de cuisson, et tout se joue dans la façon de traiter vin blanc sec et crème.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2,5 kg de moules de bouchot (Mont‑Saint‑Michel si possible)

✅ 20 cl de vin blanc sec et 25 cl de crème liquide entière

✅ 1 belle noix de beurre, 2 échalotes et 2 gousses d’ail

✅ ½ botte de persil plat, 5 à 6 tours de poivre, jus d’½ citron

Les ingrédients pour des moules de bouchot sauce poulette dignes d’un restaurant

On choisit des moules de bouchot, si possible du Mont‑Saint‑Michel, pour une chair ferme mais tendre. La crème doit être entière, le vin blanc franchement sec. Autour, échalotes, ail, beurre, persil plat et citron composent la note aromatique. Inutile de saler : les coquillages s’en chargent.

La sauce poulette au vin blanc : réduction et cuisson minute comme en bord de mer

Dans une grande cocotte, on fait doucement fondre le beurre avec échalotes et ail, sans coloration. On verse le vin blanc, on fait bouillir une minute pour évaporer l’alcool, puis on ajoute la crème et le poivre. À feu moyen, la sauce réduit jusqu’à napper la cuillère : bulles plus lentes, trace visible sur la spatule. Cette crème réduite donne un jus onctueux, jamais lourd.

Quand la base est bien concentrée, on ajoute les moules de bouchot nettoyées, on couvre et on passe à feu vif. Deux à trois minutes suffisent ; on secoue la cocotte. Dès que la plupart des coquilles sont ouvertes, on coupe, sinon la chair durcit et la sauce se délave. C’est cette cuisson minute qui fait toute la différence.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer rapidement les moules, jeter cassées ou ouvertes, retirer filaments et petits débris. Technique : Faire fondre le beurre, ajouter échalotes et ail, laisser suer à feu doux. Cuisson : Verser le vin blanc, réduire, ajouter la crème et le poivre, cuire jusqu’à nappant. Finition : Ajouter les moules, couvrir, cuire 2 à 3 minutes, finir hors feu avec persil et citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 à 3 min 🔍 Le secret de l’expert En réduisant d’abord vin et crème, on concentre arômes et matière grasse ; la sauce reste épaisse quand les moules rendent leur eau iodée et la chair demeure moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés très fins de fenouil avec les échalotes apporte une touche anisée, parfaite avec l’iode. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les moules longtemps après ouverture ou les tremper avant cuisson fait perdre moelleux et saveur marine.

Finitions et service : persil, citron et pain croustillant à volonté

Persil plat et jus de citron s’ajoutent hors du feu pour rester vifs. On sert les moules brûlantes avec pain croustillant, frites ou pommes de terre vapeur, et on les mange tout de suite, sans réchauffage. Ces moules poulette ont alors toute la saveur des vacances, à la maison.