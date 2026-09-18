Ces moules à la crème de Stéphanie Le Quellec ont vidé la cocotte en 10 min : le détail à ne surtout pas rater

Un soir de septembre, ces moules poulette de Stéphanie Le Quellec ont mis tout le monde d’accord autour de la cocotte fumante. Entre sauce courte au vin blanc et cuisson minute, un détail a suffi pour éviter le cauchemar des moules caoutchouteuses.

Un soir de septembre, la cocotte arrive fumante au centre de la table : on entend les coquilles tinter, une odeur de vin blanc, de crème et d’échalotes chaudes envahit la cuisine. Les convives se penchent, attrapent une première moule, puis une autre.

Ce soir-là, la star, ce sont les moules poulette Stéphanie Le Quellec : une sauce courte au vin blanc et à la crème, légère pour laisser parler l’iode. On redoute les moules caoutchouteuses et la sauce trop liquide ; avec cette méthode, la cocotte revient vide en dix minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2,5 kg de moules de bouchot bien fraîches, si possible du Mont‑Saint‑Michel

✅ 30 g de beurre doux, 2 échalotes et 2 gousses d’ail en purée ou hachées finement

✅ 20 cl de vin blanc sec et 25 cl de crème liquide entière à 30 % MG

✅ 1/2 botte de persil plat, le jus d’un 1/2 citron, poivre du moulin, pincée de piment d’Espelette

Pourquoi ces moules poulette font l’unanimité en dix minutes

À table, on se croirait au bistrot de bord de mer : moules charnues, sauce poulette brillante, parfum d’ail et de persil. Chacun se ressert, on essuie la cocotte avec le pain.

La réussite commence chez le poissonnier : on choisit des moules de bouchot bien pleines, lourdes en main, à l’odeur délicatement marine. Avec des étés plus secs qui donnent parfois des coquillages plus petits, on n’hésite pas à demander les lots les plus charnus et à compter 600 g par personne.

La méthode pas à pas : ma version des moules poulette de Stéphanie Le Quellec

Tout se joue avant d’ajouter les moules : on fait fondre beurre, échalotes et ail, on mouille au vin blanc réduit presque à sec. On verse la crème liquide entière, on la laisse épaissir jusqu’à napper la cuillère, puis les moules cuisent 2 à 3 minutes à feu vif, pas plus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier les moules, ôter les filaments, rincer très vite sous l’eau froide. Technique : Fondre le beurre, faire suer échalotes et ail sans couleur, ajouter le vin blanc. Cuisson : Réduire presque à sec, verser la crème, poivrer, laisser épaissir jusqu’à texture nappante. Finition : Ajouter les moules, couvrir 2 à 3 minutes à feu vif, finir avec persil, citron et piment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25–30 min 🔍 Le secret de l’expert En réduisant le vin presque à sec puis la crème jusqu’à la nappe, on concentre arômes et matière grasse. Le jus iodé rendu par les moules s’émulsionne alors naturellement, pour une sauce courte, brillante et très goûteuse. ✨ Le twist gourmand : Ajouter hors du feu une pincée de piment d’Espelette et un zeste fin de citron pour réveiller la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter les moules dans une crème non réduite puis les laisser mijoter longtemps : chairs sèches, sauce aqueuse et trop salée.

Mon twist gourmand pour finir la cocotte (et le pain)

On sert les moules poulette brûlantes en cocotte, avec frites croustillantes ou baguette. S’il en reste, on décoquille, on garde, on réchauffe le lendemain sans bouillir.