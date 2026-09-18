Ces moules à la crème de Stéphanie Le Quellec ont vidé la cocotte en 10 min : le détail à ne surtout pas rater
Un soir de septembre, ces moules poulette de Stéphanie Le Quellec ont mis tout le monde d’accord autour de la cocotte fumante. Entre sauce courte au vin blanc et cuisson minute, un détail a suffi pour éviter le cauchemar des moules caoutchouteuses.
Un soir de septembre, la cocotte arrive fumante au centre de la table : on entend les coquilles tinter, une odeur de vin blanc, de crème et d’échalotes chaudes envahit la cuisine. Les convives se penchent, attrapent une première moule, puis une autre.
Ce soir-là, la star, ce sont les moules poulette Stéphanie Le Quellec : une sauce courte au vin blanc et à la crème, légère pour laisser parler l’iode. On redoute les moules caoutchouteuses et la sauce trop liquide ; avec cette méthode, la cocotte revient vide en dix minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2,5 kg de moules de bouchot bien fraîches, si possible du Mont‑Saint‑Michel
- ✅ 30 g de beurre doux, 2 échalotes et 2 gousses d’ail en purée ou hachées finement
- ✅ 20 cl de vin blanc sec et 25 cl de crème liquide entière à 30 % MG
- ✅ 1/2 botte de persil plat, le jus d’un 1/2 citron, poivre du moulin, pincée de piment d’Espelette
Pourquoi ces moules poulette font l’unanimité en dix minutes
À table, on se croirait au bistrot de bord de mer : moules charnues, sauce poulette brillante, parfum d’ail et de persil. Chacun se ressert, on essuie la cocotte avec le pain.
La réussite commence chez le poissonnier : on choisit des moules de bouchot bien pleines, lourdes en main, à l’odeur délicatement marine. Avec des étés plus secs qui donnent parfois des coquillages plus petits, on n’hésite pas à demander les lots les plus charnus et à compter 600 g par personne.
La méthode pas à pas : ma version des moules poulette de Stéphanie Le Quellec
Tout se joue avant d’ajouter les moules : on fait fondre beurre, échalotes et ail, on mouille au vin blanc réduit presque à sec. On verse la crème liquide entière, on la laisse épaissir jusqu’à napper la cuillère, puis les moules cuisent 2 à 3 minutes à feu vif, pas plus.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Trier les moules, ôter les filaments, rincer très vite sous l’eau froide.
- Technique : Fondre le beurre, faire suer échalotes et ail sans couleur, ajouter le vin blanc.
- Cuisson : Réduire presque à sec, verser la crème, poivrer, laisser épaissir jusqu’à texture nappante.
- Finition : Ajouter les moules, couvrir 2 à 3 minutes à feu vif, finir avec persil, citron et piment.
Mon twist gourmand pour finir la cocotte (et le pain)
On sert les moules poulette brûlantes en cocotte, avec frites croustillantes ou baguette. S’il en reste, on décoquille, on garde, on réchauffe le lendemain sans bouillir.
En bref
- 📅 Un soir de septembre, une cocotte de moules poulette de Stéphanie Le Quellec réunit invités et appétits autour de la table.
- 🍲 La recette met l’accent sur une sauce poulette courte au vin blanc et crème, pensée pour sublimer l’iode.
- 🤔 Entre réduction précise et cuisson flash des moules, un geste clé change tout au moment où la cocotte arrive sur table.
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