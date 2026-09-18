Ce dessert au chocolat noir, banane et pistache fait mieux qu’un gâteau de pâtissier avec seulement 3 ingrédients
Entre bananes très mûres et chocolat noir, ce brownie banane chocolat noir pistache promet un cœur dense sous une crème fraîchement fouettée. Mais sans un détail de cuisson et de montage, le résultat reste loin du gâteau de pâtissier.
L’odeur de cacao chaud remplit la cuisine, la banane caramélise et, au-dessus, une crème de pistache fraîche attend la cuillère. Sous la croûte fine, le brownie reste dense, humide, presque truffé. Rien à voir avec un gâteau sec : chaque bouchée fond et laisse une longueur de chocolat noir.
Ce dessert n’a pourtant besoin que de chocolat noir, de bananes très mûres et d’une crème de pistache maison fouettée avec du skyr. Trois ingrédients stars, quelques gestes simples et on obtient un brownie banane chocolat noir pistache digne des gâteaux de vitrine. Tout se joue dans la maturité des fruits et une cuisson très précise.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 360 à 400 g de bananes très mûres, 1 œuf, 160 g de lait
- ✅ 80 g de farine d’avoine, 60 g de cacao non sucré, fleur de sel
- ✅ 40 à 60 g de pépites de chocolat noir 60–70 % de cacao
- ✅ 400 g de skyr, 60 g de purée de pistache 100 %, 20 à 30 g de sucrant
Pourquoi ce brownie banane chocolat noir pistache fait oublier les gâteaux de pâtissier
On est souvent déçu par les gâteaux de vitrine, trop sucrés, trop lourds, voire secs après deux bouchées. Ici, la banane sert de sucre naturel et d’humectant : elle parfume, apporte du fondant et limite le beurre. Le chocolat noir 60–70 % donne une saveur profonde, tandis que la crème de pistache au skyr apporte une fraîcheur légère qui réveille le cacao.
Étape 1 : la base brownie banane–chocolat ultra fondante
Pour une mie dense mais jamais sèche, on écrase les bananes très finement avant de les mélanger aux ingrédients liquides. Farine d’avoine et cacao s’ajoutent ensuite sans trop travailler la pâte, juste assez pour faire disparaître les traces sèches. Les pépites de chocolat, ajoutées en dernier, fondent en partie et renforcent le côté cœur coulant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser le moule, écraser finement les bananes.
- Technique : Mélanger bananes, œuf, lait et vanille, puis ajouter farine d’avoine, cacao, sel et pépites.
- Cuisson : Verser dans le moule, parsemer de pépites, cuire 20 à 25 minutes, centre tremblotant.
- Finition : Laisser refroidir complètement, fouetter skyr, purée de pistache et sucrant, étaler la crème.
Étape 4 : dressage et finitions comme en pâtisserie
On sert le brownie à température ambiante, nappé au dernier moment de crème de pistache froide, pistaches concassées et copeaux de chocolat. Brownie et crème se gardent séparément, couverts, trois jours au réfrigérateur.
En bref
- 🍫 Brownie banane chocolat noir pistache, cuit à 180 °C avec bananes très mûres et crème au skyr, promet un dessert pâtissier à la maison.
- 🥄 La recette détaille les gestes clés pour une base ultra fondante, une cuisson courte et une crème de pistache maison lisse sans technique compliquée.
- 🤎 Astuces de chef, twist gourmand et erreurs à éviter transforment ce gâteau express en dessert signature à la texture fondante vraiment inattendue.
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