Ce dessert au chocolat noir, banane et pistache fait mieux qu’un gâteau de pâtissier avec seulement 3 ingrédients

Entre bananes très mûres et chocolat noir, ce brownie banane chocolat noir pistache promet un cœur dense sous une crème fraîchement fouettée. Mais sans un détail de cuisson et de montage, le résultat reste loin du gâteau de pâtissier.

L’odeur de cacao chaud remplit la cuisine, la banane caramélise et, au-dessus, une crème de pistache fraîche attend la cuillère. Sous la croûte fine, le brownie reste dense, humide, presque truffé. Rien à voir avec un gâteau sec : chaque bouchée fond et laisse une longueur de chocolat noir.

Ce dessert n’a pourtant besoin que de chocolat noir, de bananes très mûres et d’une crème de pistache maison fouettée avec du skyr. Trois ingrédients stars, quelques gestes simples et on obtient un brownie banane chocolat noir pistache digne des gâteaux de vitrine. Tout se joue dans la maturité des fruits et une cuisson très précise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 360 à 400 g de bananes très mûres , 1 œuf, 160 g de lait

, 1 œuf, 160 g de lait ✅ 80 g de farine d’avoine, 60 g de cacao non sucré, fleur de sel

✅ 40 à 60 g de pépites de chocolat noir 60–70 % de cacao

✅ 400 g de skyr, 60 g de purée de pistache 100 %, 20 à 30 g de sucrant

Pourquoi ce brownie banane chocolat noir pistache fait oublier les gâteaux de pâtissier

On est souvent déçu par les gâteaux de vitrine, trop sucrés, trop lourds, voire secs après deux bouchées. Ici, la banane sert de sucre naturel et d’humectant : elle parfume, apporte du fondant et limite le beurre. Le chocolat noir 60–70 % donne une saveur profonde, tandis que la crème de pistache au skyr apporte une fraîcheur légère qui réveille le cacao.

Étape 1 : la base brownie banane–chocolat ultra fondante

Pour une mie dense mais jamais sèche, on écrase les bananes très finement avant de les mélanger aux ingrédients liquides. Farine d’avoine et cacao s’ajoutent ensuite sans trop travailler la pâte, juste assez pour faire disparaître les traces sèches. Les pépites de chocolat, ajoutées en dernier, fondent en partie et renforcent le côté cœur coulant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser le moule, écraser finement les bananes. Technique : Mélanger bananes, œuf, lait et vanille, puis ajouter farine d’avoine, cacao, sel et pépites. Cuisson : Verser dans le moule, parsemer de pépites, cuire 20 à 25 minutes, centre tremblotant. Finition : Laisser refroidir complètement, fouetter skyr, purée de pistache et sucrant, étaler la crème.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Les bananes très mûres apportent sucre, eau et pectine : elles gardent la mie humide sans excès de gras. La cuisson courte fige juste l’ensemble, et la crème au skyr vient alléger le chocolat. ✨ Le twist gourmand : Imbiber le brownie tiède d’un filet de café ou de sirop d’érable avant refroidissement intensifie encore la saveur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pousser la cuisson jusqu’à une lame sèche ou utiliser des bananes peu tachetées : le brownie deviendrait plat, farineux, et la crème ne sauverait rien.

Étape 4 : dressage et finitions comme en pâtisserie

On sert le brownie à température ambiante, nappé au dernier moment de crème de pistache froide, pistaches concassées et copeaux de chocolat. Brownie et crème se gardent séparément, couverts, trois jours au réfrigérateur.