Cette entrée sans cuisson prête en 20 min a viré toutes mes quiches de rentrée, ne passez pas à côté

À la rentrée, ce cheesecake salé au chèvre frais arrive du frigo en couronne de tomates, prêt à être tranché comme un dessert chic. Reste à gérer deux gestes-clés pour qu’il se tienne sans stress jusqu’à l’assiette.

Sur la table, il arrive en cercle blanc, couronné de tomates brillantes. La lame s’enfonce sans résistance, la tranche se détache nette, base croustillante en dessous, crème au chèvre fraîche et fondante au-dessus. Une entrée de rentrée qui sent encore l’été.

On le prépare en vingt minutes, sans four ni pâte à étaler, puis on l’oublie au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. Finies les quiches lourdes et les cakes secs ; ce gâteau salé au chèvre se tranche comme un dessert chic, mais se mange comme une salade très fraîche. Reste à comprendre comment le réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base croustillante : 100 g de biscottes ou crackers nature + 60 g de beurre doux fondu

✅ Crème de chèvre : 300 g de chèvre frais, 200 g de skyr ou petits-suisses, 1 c. à soupe de basilic séché, 2 pincées de sel, 3 tours de poivre

✅ Finition : 250 g de tomates cerises multicolores, 8 à 10 feuilles de basilic frais

✅ Pour servir : roquette, quelques noix ou pignons, filet d’huile d’olive, jus de citron (facultatif)

Pourquoi ce cheesecake salé au chèvre va sauver vos dîners de rentrée

Avec sa base biscuitée bien tassée et sa crème au chèvre fraîchement fouettée, ce cheesecake salé au chèvre frais coche toutes les cases : rapide, sans cuisson, élégant et suffisamment généreux pour huit parts.

On le prépare la veille ou le matin pour le soir ; le reste du menu suit sans stress. À l’arrivée des invités, il suffit de le sortir du frigo, de trancher net et de servir avec un peu de roquette.

Étapes clés : le pas-à-pas pour un cheesecake salé qui se tient

Tout se joue dans trois gestes simples. Une base bien émiettée, liée au beurre fondu, assure le croquant. Une crème de chèvre lisse mais ferme, fouettée sans excès, prend ensuite le relais. Enfin, le long passage au froid remplace toute cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réduire biscuits et crackers en miettes, mélanger au beurre fondu, tasser dans un cercle de 18 cm chemisé, puis laisser 10 minutes au congélateur. Technique : Fouetter chèvre frais et skyr avec basilic séché, sel et poivre jusqu’à obtenir une crème homogène, souple mais qui se tient bien. Cuisson : Verser la crème sur la base froide, lisser soigneusement, couvrir et laisser prendre au réfrigérateur au moins 1 heure, voire toute une nuit. Finition : Démouler délicatement, disposer les demi-tomates cerises et le basilic frais, puis découper avec un couteau passé sous l’eau chaude et essuyé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Beurre qui fige la base, fromages bien égouttés et long repos au froid, sans gélatine, assurent une tenue parfaite. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez un zeste de citron dans la crème et quelques pignons grillés dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Chèvre trop humide et repos écourté : le cheesecake s’affaisse et les parts cassent.

Foire aux questions express : organisation, conservation, service

On prépare ce cheesecake la veille, on le filme et on le garde 48 heures au frais. Tomates et basilic s’ajoutent juste avant de servir, pour des tranches nettes et très fraîches.