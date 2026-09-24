Votre pelouse est retournée ? Ne chassez plus le blaireau : ce changement d'engrais règle enfin le problème

Nuits après nuits, une pelouse impeccable se réveille lacérée de plaques retournées et de trous frais. Avant de viser le blaireau, une enquête s’impose sous le gazon et dans le sac d’engrais.

Pelouse nickel le soir, tapis de mottes retournées au petit matin : depuis septembre, la scène s’est répétée dans bien des jardins. Les bandes de gazon soulevées, les cratères frais et la terre mise à nu donnent l’impression qu’un bulldozer nocturne est passé.

Le réflexe est souvent d’accuser le blaireau, ce voisin discret qu’on imagine ravager la pelouse par pur caprice. Pourtant, ce carnivore opportuniste ne vient que s’il a une bonne raison… et celle-ci se cache sous l’herbe, dans le sol et parfois dans le sac d’engrais. C’est là que l’enquête commence vraiment.

Depuis septembre, ce que révèle une pelouse retournée par plaques

De l’automne au printemps, les larves de tipules et surtout les larves de hannetons se sont installées juste sous le gazon. Elles ont grignoté les racines, affaibli les touffes d’herbe et envoyé un signal irrésistible à toute une chaîne de prédateurs : oiseaux, renards, blaireaux flairent ce buffet caché.

Une pelouse retournée par plaques n’a donc rien d’un simple « dégât de gibier » ; c’est l’ultime symptôme d’un sol devenu cantine à ciel ouvert. Tant que ces vers blancs abondent, un animal finira par venir les chercher, que le blaireau ait été dérangé, chassé ou non.

Trous, plaques, engrais : l’enquête express avant d’accuser le blaireau

Nous avons tous déjà sursauté devant ces traces au petit matin. Les petits trous ronds, serrés et réguliers, trahissent le travail des corvidés (pies, corneilles, freux) et des étourneaux qui ont picoré les larves avec leur bec. Les grandes plaques proprement soulevées, surtout le long d’une haie ou d’un talus, sont plutôt la signature d’un blaireau ou d’un renard.

Autre indice clé : l’odeur. Quand les dégâts se concentrent autour de massifs fraîchement plantés ou de zones fertilisées, le responsable a souvent été l’engrais. Poudre d’os, sang séché, engrais de poisson, fumier de volaille ou « sous-produits animaux » transforment votre sol en gamelle géante pour les fouilleurs nocturnes, qui ont pris ces effluves pour de la nourriture enterrée. Nous avons tous déjà utilisé ces produits sans imaginer l’effet qu’ils pouvaient avoir sur la faune du quartier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Dégâts évités jusqu’à 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réduisant les larves sous le gazon et en remplaçant les engrais d’origine animale par du compost ou des fertilisants végétaux, le sol cesse d’envoyer un signal « repas gratuit ». Blaireaux, renards et oiseaux trouvent moins à manger et ont naturellement délaissé la pelouse. 💡 Le petit plus : ajouter un paillis (feuilles broyées, tonte sèche) sur les massifs a masqué les dernières odeurs attirantes et a gardé le sol frais pour les plantes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se lancer dans le piégeage ou réclamer l’abattage des blaireaux sans avoir d’abord vérifié les larves ni changé d’engrais : le problème de fond resterait intact et d’autres animaux prendraient aussitôt la relève.

Apaiser durablement la pelouse sans déclarer la guerre au blaireau

Avant toute riposte, il a suffi de soulever un carré de gazon de 20 cm de côté à l’endroit des dégâts. Quand plusieurs larves blanches sont apparues dans chaque poignée de terre, le verdict était clair. Une aération légère, un arrosage moins généreux et une tonte un peu plus haute ont déjà rendu le terrain moins accueillant.

Le changement décisif s’est joué dans le cabanon : les engrais animaux ont laissé place au compost maison et aux engrais végétaux. Un paillis a été posé sur les zones replantées, les croquettes du chat et le compost mal fermé ont été mis hors de portée. Dans ce contexte où la vénerie sous terre fait débat, ce jardin a choisi une autre voie : rendre le sol moins appétissant plutôt que mener une guerre au blaireau.