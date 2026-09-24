Hortensia tout sec fin septembre : ne l’arrachez pas avant ce test en 10 secondes, la chaleur n’est pas en cause
Fin septembre, votre hortensia semble calciné, fleurs en papier et tiges cassantes, au point que vous songez à le jeter. Et si le vrai diagnostic se jouait d’abord sous l’écorce et au pied de l’arbuste ?
Fin septembre, le jardin se calme et les massifs d’été fatiguent. Devant un hortensia tout roussi, feuilles en papier craquant et boules fanées, beaucoup accusent la canicule et s’apprêtent à l’arracher pour « repartir propre ».
Pourtant, un hortensia sec fin septembre n’a pas forcément été « tué » par la chaleur. Très souvent, la souche est encore vivante : le vrai responsable, c’est le manque d’eau sur sol nu et quelques erreurs d’exposition.
Fin septembre, un hortensia sec n’est pas forcément mort
Feuilles brunes, fleurs racornies, tiges qui cassent entre les doigts… L’image est celle d’un arbuste « calciné ». En réalité, l’hortensia, Hydrangea très gourmand en eau, s’est protégé face au stress hydrique : il a laissé sécher feuilles et fleurs pour préserver sa base et ses racines, mieux abritées dans le sol.
Nous avons tous déjà vu un hortensia se redresser après un bon arrosage. À la fin d’un été brûlant, ce réflexe a joué à plein et a grillé la partie aérienne, sans forcément toucher les racines restées plus au frais.
Accuser la chaleur : le vrai coupable est ailleurs
La chaleur a déclenché le problème, mais elle n’a pas « empoisonné » votre arbuste ; ce sont les conditions autour de lui qui l’ont affaibli. Les hortensias souffrent surtout quand plusieurs facteurs se cumulent :
- exposition plein sud sans ombre aux heures les plus chaudes ;
- arrosages espacés ou légers pendant les épisodes de canicule ;
- sol pauvre en matière organique, nu et compact ;
- absence de paillage qui laisse l’humidité s’évaporer très vite.
Résultat, fin septembre, l’arbuste a eu soif tout l’été et s’est défendu comme il a pu. Avant de le condamner, un simple test de grattage, celui que réalisent d’abord les pépiniéristes, permet de savoir en dix secondes s’il est encore vivant.
Geste de diagnostic et bons soins pour le faire repartir
Munissez-vous d’un ongle ou d’un petit couteau et grattez l’écorce d’une tige sur deux ou trois centimètres, sans entailler profondément. Si le bois apparaît vert et légèrement humide, la sève circule encore ; s’il est brun, sec et cassant jusqu’à la base sur plusieurs tiges, cette partie a vraiment séché.
Si du vert répond au test, laissez en place les tiges sèches qui protègent la souche, arrosez profondément une à deux fois par semaine tant qu’il fait doux, puis installez au pied un paillis de 10 à 15 cm, sans engrais. Au printemps, seulement quand les bourgeons seront visibles, vous couperez le bois mort ; la reprise pourra être tardive, parfois en avril, mais l’arbuste aura été sauvé.
En bref
- Fin septembre, un hortensia sec, feuilles brunes et fleurs racornies inquiètent les jardiniers qui pensent que la canicule a tout détruit. 🌿
- Un test de grattage sur plusieurs tiges révèle l’état réel du cambium et oriente ensuite les gestes d’arrosage, de paillage et de taille. 🔍
- Selon la couleur du bois et l’aspect du sol, la suite à donner change totalement et peut même éviter d’arracher un hortensia encore vivant. 🌱
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