Deux voisins plantent les mêmes bulbes : l’un échappe au carnage nocturne des écureuils grâce à ce geste précis

Même samedi d’octobre, mêmes tulipes plantées, mais au petit matin un seul jardin est ravagé par les écureuils. Que s’est-il passé entre les deux voisins ?

Samedi d’octobre, même rayon bulbes, même promo de tulipes et de crocus. Deux voisins repartent avec leurs sacs identiques et passent l’après‑midi à tracer des massifs, retourner la terre, aligner soigneusement les bulbes avant de reboucher. Le soir, les jardins semblent jumeaux, promis au même feu d’artifice au printemps.

Dimanche matin, pourtant, l’un des deux découvre des trous, des bulbes à moitié croqués et des écailles éparpillées sur la pelouse. Chez le voisin, pas une motte n’a bougé. Entre les deux scènes, un invité en fourrure rousse est passé, et surtout un geste simple a fait toute la différence pour protéger les bulbes des écureuils.

Tulipes, crocus, narcisses : le buffet vu par l’écureuil

La Royal Horticultural Society a rappelé que les écureuils raffolent des tulipes et des crocus, riches en amidon, alors qu’ils boudent en général les narcisses et jonquilles, dont les composés les rebutent. D’autres bulbes comme les alliums décoratifs et certaines fritillaires dégagent une odeur forte que les rongeurs évitent volontiers.

À l’automne, l’écureuil roux se met en mode garde‑manger. Il a cherché des noisettes, des glands, et il a repéré chaque zone de terre fraîchement retournée, bien plus facile à creuser qu’une pelouse compacte. Le week‑end de plantation coïncide donc exactement avec sa période de stockage intensif, ce qui transforme un massif tout neuf en self‑service nocturne.

Au matin, lire la “signature” de l’écureuil

Nous avons tous déjà retrouvé un massif en chantier : petits trous nets, bulbes ressortis, parfois grignotés à moitié, jeunes pousses arrachées et laissées sur place. Le Missouri Botanical Garden a confirmé que les conflits avec les humains sont apparus surtout quand les écureuils ont creusé et mangé les bulbes et les graines fraîchement plantés. Sans réaction, les visites se sont répétées plusieurs nuits de suite.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Type de protection Barrière physique 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un grillage à mailles fines posé juste après la plantation bloque le creusement des écureuils, tout en laissant les tiges traverser les ouvertures au printemps. 💡 Le petit plus : bien tendre le grillage et le lester avec quelques pierres évite qu’un écureuil malin le soulève sur les bords. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre les premiers dégâts pour poser le grillage ou choisir des mailles si larges que l’animal continue de creuser.

La méthode du voisin prévoyant, légale et durable

Le voisin au massif intact a planté ses bulbes à l’automne, dans un sol bien drainé, à une profondeur d’environ trois fois leur hauteur. Il a rebouché, tassé légèrement, ratissé pour effacer les sillons, puis il a déroulé un grillage à mailles fines sur toute la zone. D’ailleurs, la Royal Horticultural Society a recommandé exactement ce geste.

Petit bonus : il a entouré ses tulipes et crocus de narcisses, d’alliums et de fritillaires, formant une couronne de bulbes peu appétissants. La période critique a duré quelques semaines seulement, avant que les pousses ne sortent. En France, l’écureuil roux, Sciurus vulgaris, a été classé parmi les espèces protégées ; pièges, poisons et captures sont interdits. Un simple grillage et quelques bulbes “garde du corps” suffisent alors à offrir au jardin un vrai tapis de fleurs au printemps.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Avant l’automne, ces travaux de jardinage en septembre que beaucoup négligent coûtent très cher au printemps»