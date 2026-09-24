Tulipes qui ne repoussent pas : cette erreur avec vos bulbes que votre voisin évite vous coûte cher

Vous plantez les mêmes bulbes que votre voisin, mais seul son jardin explose de couleurs au printemps. Entre choix des variétés, sol, calendrier et écureuil roux, une série de détails fait toute la différence.

Samedi d’octobre, même rayon jardinerie, même filet de bulbes sur le chariot. Vous et le voisin plantez ensemble, sous la même pluie fine. Au printemps pourtant, son massif déborde de tulipes, le vôtre reste tristement vide ou couvert de feuilles maigres.

Cette scène a déjà fait grincer bien des dents et vider quelques porte-monnaie : on rachète, on replante, sans comprendre. En réalité, la différence se joue sous la surface, entre variétés, calendrier, sol et petites bêtes. Et c’est là que nous pouvons tout changer.

Sous la pelouse, des bulbes pas tous faits pour revenir

Nous avons tous déjà accusé notre supposée mauvaise main verte, alors que le problème venait des bulbes eux-mêmes. De nombreuses grandes tulipes hybrides, bien différentes des discrètes tulipes botaniques, ont surtout été sélectionnées pour une floraison spectaculaire, puis s’épuisent ensuite, presque comme des fleurs coupées plantées en terre.

À l’inverse, des espèces dites naturalisables fabriquent de nouveaux bulbilles et s’installent durablement. Comme le résume Pause Maison (Ouest-France) : « Les tulipes, narcisses, crocus, ails d’ornement et perce-neige figurent parmi les valeurs sûres » pour une floraison qui revient après le froid sans replantation.

Gestes de plantation : ces détails qui sabotent vos bulbes

Les anciens plantaient toujours avant la Toussaint, et ce n’était pas une superstition. En septembre-octobre, le sol est encore tiède et humide : les racines s’installent avant le froid. Plantez vos bulbes à 2 ou 3 fois leur hauteur, pointe vers le haut.

Trop superficiels, ils gèlent ou sèchent ; trop profonds, ils fatiguent et ne remontent plus. Un sol lourd a aussi fait pourrir bien des bulbes en été. Allégez-le avec sable et compost, et ne coupez jamais un feuillage encore bien vert, même s’il gâche le massif.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie de bulbes jusqu’à 5 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant des bulbes naturalisables, une plantation de septembre-octobre, un sol bien drainé et un feuillage laissé jaunir, le massif reconstitue ses réserves et refleurit sans rachat. 💡 Le petit plus : Glissez toujours quelques narcisses au milieu des tulipes : ils découragent partiellement les écureuils tout en prolongeant la floraison du massif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter tard dans une terre lourde, couper le feuillage encore vert et laisser les bulbes sans protection contre les écureuils juste après la plantation.

Après la floraison : protéger, patienter, puis partager

Si vos bulbes disparaissent dès l’automne, regardez aussi du côté de l’animal le plus vif du jardin. La Royal Horticultural Society rappelle que « les tulipes figurent parmi les mets favoris de l’écureuil ». La terre fraîchement retournée l’invite à creuser et déterrer tulipes et crocus.

Un grillage à mailles fines posé juste après la plantation bloque l’ardeur de l’écureuil roux, espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2007, sans abîmer les pousses. Plus tard, laissez le froid hivernal, cette vernalisation naturelle, faire son travail, puis divisez vos touffes tous les trois ou quatre ans et échangez les bulbes qui réussissent dans les jardins voisins.