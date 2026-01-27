Jardin en hiver : ces vivaces doivent être divisées avant fin janvier si vous voulez un printemps spectaculaire

Fin janvier, le jardin semble figé sous le givre et beaucoup rangent déjà les outils. Pourtant, sous cette apparence de repos, vos plates-bandes cachent un trésor : des touffes de vivaces prêtes à être multipliées sans dépenser un euro. Beaucoup de jardiniers attendent mars et ratent ce créneau discret mais redoutablement efficace.

C’est en ce moment précis que plusieurs vivaces à diviser en janvier supportent le mieux qu’on les bouscule. Elles sont en dormance, la sève est redescendue dans les racines, et une simple intervention suffit à rajeunir vos massifs, contenir les envahisseuses et créer une véritable pépinière maison. Le geste est plus simple qu’il n’y paraît.

Pourquoi la fin janvier est idéale pour diviser ses vivaces

Quand les vivaces dorment, elles sont presque anesthésiées par le froid. Les sources expliquent que cet état limite fortement le stress hydrique et thermique comparé à une intervention en plein printemps ou en été. En travaillant hors période de gel intense, on profite aussi d’un sol encore structurable et de massifs nus où tout se voit très bien.

Diviser maintenant offre un triple bénéfice : les touffes âgées de trois ou quatre ans, souvent dégarnies au centre, repartent du bon pied, les plantes trop envahissantes retrouvent une place raisonnable et chaque éclat devient un plant gratuit pour étoffer vos massifs. Une grosse touffe d’hosta ou d’hémérocalles peut fournir une douzaine de jeunes sujets prêts à coloniser bordures et talus.

Quelles vivaces diviser avant fin janvier sans se tromper

Les bonnes candidates sont ces vieilles touffes installées depuis plusieurs années, au cœur boisé ou vide, mais dont le pourtour reste très vigoureux. Il faut choisir des vivaces rustiques, bien adaptées à votre sol, et éviter les plantes méditerranéennes frileuses ou les vivaces à floraison printanière très précoce. Les pivoines, par exemple, se divisent plutôt en fin d’été.

Parmi les espèces qui apprécient vraiment la division des vivaces en plein hiver, on trouve :

les asters d’automne et les phlox paniculés, à diviser environ tous les trois ans ;

les hémérocalles, increvables, parfaites pour les bordures généreuses ;

les rudbeckias, coréopsis et échinacées pour les scènes ensoleillées peu arrosées ;

les sédums d’automne et les hostas, idéals pour créer rapidement des masses répétées.

Geste pas à pas pour réussir la division de vos vivaces

Dès que le sol n’est pas gelé en profondeur, munissez-vous d’une bêche bien affûtée ou d’une fourche-bêche. Déterrez la motte en creusant large pour garder un maximum de racines, puis secouez la terre, voire rincez légèrement si l’ensemble est très compact. Repérez les départs de tiges ou les petits bourgeons, puis tranchez verticalement la motte. Le cœur vieux et ligneux part au compost, seuls les éclats du pourtour, avec de belles racines et un ou deux bourgeons, sont conservés.

La replantation doit être rapide pour éviter le dessèchement. Si le sol est travaillable, améliorez-le avec un peu de compost, installez chaque éclat à la bonne profondeur, tassez bien et arrosez copieusement pour chasser les poches d’air. En cas de gel durable, placez les divisions en pots dans un mélange terreau et sable, à l’abri contre un mur ou sous châssis. Un bon paillage organique de feuilles mortes, paille ou broyat protègera ces jeunes racines du froid et limitera les mauvaises herbes, préparant discrètement un printemps spectaculaire.