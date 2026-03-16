Pâtes le soir : si vous prenez du poids et dormez mal, c’est sans doute à cause de cette erreur sournoise au dîner

Diabolisées au dîner, les pâtes le soir sont souvent accusées de saboter les régimes alors qu’un autre mécanisme se joue discrètement dans l’assiette. Entre portions, type de féculents et sommeil bousculé, que cache vraiment ce faux coupable ?

Il est 20 h, la journée vous a lessivé et un plat fumant de spaghettis vous fait de l’œil. Au moment de saisir la casserole, une petite voix s’invite : « Surtout pas de féculents le soir, ça file directement sur les hanches ! ». Alors le doute s’installe, entre envie de réconfort et peur de ruiner vos efforts.

Beaucoup finissent par remplacer les pâtes le soir par une soupe claire et un yaourt, avant de grignoter des biscuits devant la télé faute de satiété. Au fond, si ce n’était pas l’heure du dîner le vrai problème, mais quelque chose de plus silencieux qui se joue dans votre assiette et sur toute la journée ?

Métabolisme et pâtes le soir : votre corps ne s’arrête pas à la nuit tombée

L’idée d’un système digestif qui ferme boutique après 19 h ne correspond pas à la réalité. Le métabolisme de base tourne en continu : le cœur bat, les poumons travaillent, le cerveau trie les souvenirs, les cellules se réparent. Tout cela consomme de l’énergie, même en plein sommeil, et la digestion reste active, simplement un peu ralentie.

Une calorie de pâtes avalée à 8 h du matin revient donc au même qu’à 21 h. Ce qui change, c’est le bilan global : si vous absorbez 3 000 kcal dans la journée pour un besoin de 2 000, l’excédent sera stocké, que l’assiette copieuse ait été prise à 18 h ou à 22 h. À l’inverse, un dîner contenant des féculents reste compatible avec une perte de poids si l’ensemble de la journée est cohérent et si l’on évite le cycle privation puis compensation le lendemain.

Portions de pâtes le soir : le vrai piège se cache dans la quantité et le type de glucides

Après une journée stressante, la fatigue pousse souvent à servir des montagnes de pâtes, surtout quand on mange vite devant un écran. Un repas avec 300 g de pâtes pesées crues représente déjà une charge énorme pour une personne peu active. Un repère simple aide à se recadrer : pour les féculents cuits, la portion raisonnable correspond à peu près au volume de son poing fermé, complétée par une assiette composée pour moitié de légumes et un quart de protéines.

Autre élément sournois : la qualité des glucides. Les pâtes blanches très cuites, le pain de mie ou le riz à cuisson rapide provoquent un fort pic de sucre dans le sang. Ce pic de glycémie entraîne une production importante d’insuline, hormone du stockage, juste avant d’aller dormir. À l’inverse, des pâtes complètes, du sarrasin, des lentilles ou de la patate douce, riches en fibres, libèrent l’énergie plus lentement, rassasient mieux et limitent les fringales nocturnes.

Bien choisir ses pâtes le soir : un allié pour le sommeil et la ligne

Éliminer tout féculent du dîner paraît logique pour maigrir, mais ce choix peut perturber le sommeil. Les glucides participent à la mise à disposition du tryptophane, un acide aminé utilisé pour fabriquer la sérotonine puis la mélatonine, au cœur de l’endormissement. Un sommeil de mauvaise qualité dérègle ensuite la faim, augmente l’envie de sucre le lendemain et complique la régulation du poids.

Une règle simple change alors tout : les glucides ne sortent jamais seuls. Un plat de pâtes le soir gagne à toujours associer une portion modérée de féculents, une grande quantité de légumes et une source de protéines (poisson, œufs, tofu, poulet…). Pâtes complètes aux courgettes et brocolis, fusilli de lentilles corail à la sauce tomate maison ou petite portion de penne à la poêlée de légumes deviennent alors des alliés discrets de votre silhouette comme de vos nuits.