Ces petits trous dans votre pelouse vous affolent ? Ne comblez plus rien, cet insecte protège tout votre potager

L'été, votre pelouse se couvre de petits trous qui inquiètent toute la famille. Et si la guêpe fouisseuse, discrète chasseuse sous vos pieds, protégeait en silence votre potager ?

Des rangées de petits trous ronds dans la pelouse, un léger monticule de terre, et cette impression qu’un “truc” se trame sous vos pieds… Dès que les beaux jours s’installent, beaucoup de jardins prennent soudain des airs de gruyère, et la panique monte : guêpes, taupes, rongeurs ?

Derrière ces marques discrètes se cache souvent la même occupante : la guêpe fouisseuse, une solitaire qui creuse des terriers pour élever sa progéniture. Loin de préparer une attaque, elle rend de fiers services au potager. Et si ces petits trous devenaient plutôt une bonne nouvelle pour vos légumes ?

Des trous dans la pelouse : comment savoir si c’est une guêpe fouisseuse ?

La signature est assez typique : de minuscules orifices, de quelques millimètres à 1 cm, souvent entourés d’une collerette de terre sèche. Par temps chaud, on aperçoit une guêpe fine volant à ras du sol, puis disparaissant dans un trou pour aménager son nid. Chaque femelle occupe son propre terrier, dans une pelouse un peu clairsemée, au sol meuble ou sablonneux.

À ne pas confondre avec un vrai nid de guêpes de terre sociales. Dans ce cas, un seul trou concentre un trafic intense, avec de nombreuses guêpes entrant et sortant en continu. Avec la guêpe fouisseuse, au contraire, le va-et-vient reste limité, et l’insecte ignore généralement les humains qui passent.

Une drôle de voisine, mais une précieuse alliée du potager

Nous avons tous déjà pesté contre les chenilles qui trouent les feuilles de choux, les mouches qui s’attaquent aux carottes ou les petites sauterelles dans les jeunes haricots. La guêpe fouisseuse chasse précisément ce genre de ravageurs : elle les capture, les paralyse avec son venin, puis les stocke au fond du terrier pour nourrir ses larves. Moins d’insectes dévoreurs, plus de récoltes intactes.

En creusant, elle aéré la terre, améliore le drainage et stimule la vie microbienne du sol, ce qui profite aussi aux massifs comme au potager. Elle reste très peu agressive : sans colonie à défendre, elle pique surtout si on l’écrase ou si on la saisit. La vraie vigilance concerne les personnes allergiques aux venins d’hyménoptères, environ 3 % de la population.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Traitements chimiques aucun au jardin 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant la guêpe fouisseuse chasser librement, chaque terrier transforme une zone du jardin en poste de contrôle naturel : les ravageurs sont capturés avant d’atteindre vos légumes, tandis que les galeries améliorent la structure du sol. 💡 Le petit plus : installer la zone de pelouse la plus fréquentée par les guêpes un peu à l’écart du coin jeux permet de profiter de leurs services sans stress. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser des insecticides dans chaque trou ou tasser violemment le sol, au risque de tuer des auxiliaires précieux et d’appauvrir durablement le jardin.

Cohabiter avec la guêpe fouisseuse… ou limiter les trous, en douceur

Bonne nouvelle : ces terriers restent superficiels et temporaires. On peut tondre normalement en restant calme, marquer la zone la plus occupée avec quelques piquets, expliquer aux enfants de ne pas boucher les trous, et surveiller les chiens trop curieux. En fin de saison, les orifices se rebouchent d’eux-mêmes.

Si les trous se concentrent près d’une aire de jeux ou d’une terrasse, mieux vaut rendre le secteur moins attractif plutôt que déclarer la guerre. Quelques gestes suffisent :

arroser plus régulièrement les zones très sèches ;

densifier le gazon ou installer un couvre-sol pour limiter la terre nue ;

au printemps, émietter ou tasser légèrement la surface pour la rendre plus difficile à creuser.