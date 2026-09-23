Vos pommes minuscules après la canicule 2026 ? Ce geste oublié en juin dans votre jardin explique tout

En 2026, de nombreux vergers familiaux voient leurs pommes rester étonnamment petites sous un ciel brûlant. Entre canicule, surcharge des branches et maladies discrètes, votre pommier cache peut-être un tout autre récit.

Vos branches ploient sous les fruits, mais en y regardant de près, surprise : les pommes sont minuscules cette année. Vous n’avez pourtant rien changé au jardin… sauf que l’été 2026, lui, n’a ressemblé à aucun autre.

Entre canicule, manque d’eau et arbres surchargés, de nombreux vergers familiaux ont vu leurs récoltes rapetisser. Pour comprendre pourquoi vos pommes plus petites cette année vous boudent, il faut regarder de près la météo, la façon dont votre pommier porte ses fruits… et quelques maladies discrètes.

Été 2026 : canicule et manque d’eau ont freiné vos pommes

Comme le rappelle Le Parisien, « Cet été 2026 est déjà historique ». Juillet a été le mois le plus chaud depuis 1900, avec des pointes à 43,8 °C et environ 70 % de pluie en moins. Une pomme étant surtout composée d’eau, ce manque prolongé a limité le remplissage des fruits : l’arbre a priorisé sa survie plutôt que le calibre.

Quand le sol est resté dur, sans paillage, le pommier a subi ce que les agronomes appellent un stress hydrique : feuilles flétries, pommes fermes, petites mais saines. À ce stade, seuls des arrosages profonds et espacés peuvent encore améliorer légèrement la fin de grossissement.

Pommier trop chargé : l’oubli d’éclaircissage rétrécit les fruits

Nous avons tous déjà admiré un pommier couvert de grappes serrées en pensant que la récolte serait splendide. Or, comme l’écrit Le Parisien, « si l’arbre est en plus très chargé, les pommes peinent à grossir ». Trop de fruits partagent la même réserve d’eau et de sucre, chacun reste donc en version mini.

Les anciens pratiquaient l’éclaircissage en juin, avant la Saint‑Jean, quand les jeunes pommes ont la taille d’une noisette. On ne garde qu’un fruit bien placé par bouquet, espacés de dix à quinze centimètres. D’après Pleine Vie, ce geste peut donner des pommes 20 à 30 % plus grosses et un arbre moins épuisé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Taille des fruits jusqu’à +30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant des jeunes pommes en juin, l’arbre concentre sa sève et son eau sur quelques fruits, qui grossissent mieux et sucrent davantage. 💡 Le petit plus : Petit bonus : les branches cassent moins et la récolte reste plus régulière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais attendre juillet ni agir en pleine canicule : l’arbre est déjà épuisé et l’éclaircissage le fragilise.

Petites pommes : les bons réflexes maintenant et pour l’an prochain

Si vos pommes sont petites et en plus tachées, déformées ou percées, la météo n’est pas la seule en cause. Le carpocapse, petit papillon dont la chenille creuse une galerie brune, fait chuter beaucoup de fruits en été. La tavelure provoque des taches sombres et des peaux rugueuses. Ouvrir quelques pommes tombées permet de vérifier si un ver ou une maladie s’est invité.

Cette année, ramassez et éliminez tous les fruits atteints, arrosez en profondeur une à deux fois par semaine, et acceptez que la taille ne rattrapera plus vraiment le retard. En revanche, notez dès maintenant dans votre agenda paillage de printemps, traitement bio si besoin, pièges à carpocapse… et surtout éclaircissage en juin : c’est là que se décide le calibre de vos prochaines récoltes.