Poêle à granulés : cette date clé de MaPrimeRénov' peut vous faire perdre jusqu'à 1 250 € d'aide sans le savoir

Autour d’un café, un voisin révèle avoir payé plus de 4 000 € son poêle à granulés, sans aucun coup de pouce MaPrimeRénov. Que s’est-il passé depuis le 1er septembre 2026 pour qu’une simple date de dossier change tout ?

Autour d’une table de jardin, la discussion entre voisins a vite glissé vers les travaux d’hiver. L’un venait de faire installer un poêle à granulés ; on lui a demandé combien cela lui avait coûté, « aides déduites ». Sa réponse, plus de 4 000 € sans aucune prime, a jeté un vrai froid.

Dans beaucoup d’esprits, un poêle à granulés reste lié à MaPrimeRénov’, avec parfois jusqu’à 1 250 € pour les foyers modestes. Face à la facture de ce voisin, le doute s’est installé : avait‑il manqué une aide, ou les règles avaient‑elles changé en silence ? Une date est alors apparue comme un couperet.

Quand la facture ne ressemble plus à celle que l’on attendait

Les retours d’expérience évoquent un coût moyen autour de 4 000 € pour un chauffage bois à granulés, pose comprise, avec des exemples à 4 300 € pour un poêle, son conduit et l’installation. Avant la réforme, une famille éligible à MaPrimeRénov’ pouvait obtenir 1 000 € et ramener son reste à charge à 3 300 € ; beaucoup ont bâti leur budget sur ce scénario.

Ce voisin, lui, s’est retrouvé avec une facture du même ordre de grandeur, mais une ligne « MaPrimeRénov’ » obstinément à zéro. Son appareil remplissait pourtant les critères habituels : bon rendement, label Flamme Verte, maison principale de plus de quinze ans. Il avait simplement cru que les règles étaient figées ; la date de dépôt de son dossier a montré l’inverse.

Le piège discret du 1er septembre 2026

Ce voisin a découvert à ses dépens que les règles avaient changé. Depuis le 1er septembre 2026, les poêles à granulés, à bûches et les inserts ne sont plus éligibles au parcours par geste de MaPrimeRénov’ lorsqu’on dépose son dossier après cette date.

Dans les faits, c’est la date d’enregistrement du dossier à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui fait foi, et non la signature du devis ni le jour de la pose. Deux voisins ayant fait installer le même poêle la même semaine peuvent ainsi vivre deux histoires opposées, simplement parce que l’un a finalisé sa demande fin août et l’autre début septembre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle jusqu’à 1 250 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Déposer le dossier avant tout devis et contrôler date et équipement permet de verrouiller les aides encore possibles. 💡 Le petit plus : Prendre une capture d’écran des règles affichées le jour du dépôt. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Faire poser le poêle en comptant demander l’aide après les travaux : il n’y a aucune rétroactivité.

Les bons réflexes pour ne plus passer à côté des aides

Pour un dossier complet déposé avant la bascule, les droits à MaPrimeRénov’ sont en principe préservés ; il suffit de vérifier la notification dans l’espace en ligne. Pour un poêle seul demandé aujourd’hui, il n’y a plus de prime par geste, mais les certificats d’économies d’énergie, la TVA à 5,5 % et des aides locales peuvent encore réduire la facture.

Noter la date exacte de dépôt du dossier.

Vérifier l’éligibilité de l’appareil le jour du dépôt.

Comparer plusieurs offres de primes CEE.

Exiger de l’artisan une attestation des dates.