Ne jetez plus ces pots en plastique : cette méthode simple évite maladies et mauvaises surprises au printemps
Au fond du cabanon, vos pots en plastique accumulés peuvent devenir un véritable nid à maladies. Comment les nettoyer sans produits agressifs pour les sauver au printemps ?
Au fond du cabanon, ces piles de pots noirs, troués, un peu terreux, donnent souvent envie de tout balancer à la déchetterie. Pourtant, ces contenants ont encore beaucoup à offrir à vos plantes… à condition d’être impeccablement propres avant le prochain rempotage de printemps.
Un pot en plastique seulement vidé, sans vrai nettoyage, peut garder champignons, bactéries, virus et œufs de ravageurs prêts à s’attaquer à la prochaine plante. La bonne nouvelle : avec quelques produits du placard, il devient très simple de nettoyer vos pots en plastique et de les réutiliser sans risque.
Pourquoi garder vos pots en plastique… si vous les nettoyez bien
Réutiliser ses pots, c’est limiter les déchets et éviter de racheter chaque saison toute une collection de contenants. Les petits godets sont parfaits pour semis et boutures, les pots moyens pour les plantes d’intérieur, et les grands bacs se transforment en barrières anti-rhizomes ou en pots d’attente pour arbustes.
Mais un pot sale devient un véritable relais de maladies : les parois gardent des traces de terre contaminée, de dépôts de calcaire et parfois d’algues ou de mousse. Sans nettoyage, la nouvelle plante démarre déjà affaiblie, surtout au moment crucial du rempotage de printemps.
Nettoyer pots en plastique : la bonne méthode pas à pas
Avant même de sortir la bassine, on trie. Un pot sans fissure, au plastique encore souple, se garde. Un pot fendu, déformé ou devenu cassant après deux ou trois saisons au soleil gagne la déchetterie. Même vigilance pour ceux qui ont hébergé une forte pourriture ou une plante virale : mieux vaut les éliminer. Nous avons tous déjà gardé “au cas où” un vieux pot douteux… c’est précisément celui qui transmet les problèmes.
Pour nettoyer, laissez d’abord sécher la terre collée quelques jours. Brossez ensuite énergiquement l’intérieur, le fond et les rebords, en insistant sur le trou de drainage et les reliefs. Puis préparez une bassine d’eau tiède avec du savon noir, du savon de Marseille ou un liquide vaisselle doux. Plongez les pots, frottez à l’éponge ou à la brosse, intérieur et extérieur, puis rincez abondamment à l’eau claire.
Désinfecter, sécher, stocker : le trio gagnant jusqu’au printemps
Après le lavage, on passe à la désinfection douce. Pulvérisez du vinaigre blanc dilué (un volume de vinaigre pour trois volumes d’eau chaude) sur tout le pot ou laissez-le tremper une dizaine de minutes, puis frottez et rincez soigneusement. Pour des cas vraiment graves, une eau de javel très diluée peut être utilisée, à condition de multiplier les rinçages et de réserver ces pots aux plantes les moins fragiles.
Dernière étape clé, trop souvent négligée : le séchage complet. Laissez les pots égoutter et sécher au soleil, qui aide aussi à limiter les micro-organismes. Il ne reste plus qu’à les empiler par diamètre, bien secs, dans un endroit à l’abri de la pluie, du gel et du plein soleil. Au premier jour doux de printemps, le coin rempotage est prêt, les plantes repartent dans un environnement sain… et les poubelles restent presque vides.
En bref
- 🌱 Au jardin, les piles de pots en plastique sales menacent vos rempotages de printemps et nécessitent un vrai nettoyage avant d’accueillir de nouvelles plantes.
- 🧽 Le guide détaille une méthode pour nettoyer pots en plastique, du brossage au lavage, puis une désinfection douce adaptée aux principaux risques.
- ♻️ Astuces de tri, séchage et stockage prolongent la vie des contenants et transforment ces pots réutilisés en alliés discrets du prochain rempotage.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité