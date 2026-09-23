Cet oiseau de jardin élimine 3 000 insectes par jour : ne coupez plus cette plante de vos arbres en été, grave erreur

Au cœur de l’été, un minuscule oiseau brun avale jusqu’à 3 000 insectes par jour sur vos troncs. En le laissant agir, grâce à un détail souvent arraché, vos arbres gagnent un allié précieux.

En plein été, quand les arbres ploient sous les fruits et que l’on s’acharne à tout « nettoyer », un minuscule oiseau brun travaille en silence pour le jardin. Collé aux troncs, il grimpe en spirale et traque les insectes cachés.

Ce spécialiste des troncs, c’est le grimpereau des jardins, capable d’engloutir jusqu’à 3 000 proies en une journée. Dans un contexte où des naturalistes évoquent un « effondrement de la biodiversité sur les étangs – mais pas seulement – en Brenne », selon la Nouvelle République, chaque oiseau insectivore compte vraiment.

Le grimpereau au jardin, ce minuscule chasseur d’insectes

Long d’à peine dix centimètres, brun tacheté, bec fin et recourbé, le grimpereau au jardin passe souvent inaperçu. Comme le décrit Futura Sciences, « Ce chasseur d’insectes parcourt l’écorce en spirale, du pied de l’arbre jusqu’à la cime, et peut avaler jusqu’à 3 000 insectes et araignées par jour lors des périodes d’activité intense ».

Ses terrains de chasse favoris sont les vergers, vieux pommiers, poiriers et chênes d’ornement, dont il suit l’écorce crevassée. En capturant œufs, larves et petits coléoptères xylophages, ce passereau a déjà limité discrètement une partie des ravageurs de vos arbres.

Pourquoi il ne faut surtout pas arracher le lierre en été

Sur un arbre sain, le lierre (Hedera helix) ne se comporte pas comme un parasite ; il s’accroche simplement à l’écorce, comme sur un mur. Son feuillage dense forme un manteau isolant plein de recoins humides et d’insectes, où le grimpereau trouve abri, nourriture et même des emplacements de nid discrets.

Nous avons tous déjà eu envie de « faire propre » en décapant un tronc ou en arrachant d’un coup tout le lierre. Or, en août, moment où le grimpereau commence à repérer ses futurs quartiers d’hiver, ce grand ménage l’a privé d’un refuge clé. Mieux vaut, sur un arbre fragile, éclaircir un peu la cime et conserver le lierre au pied et sur le tronc, en gardant aussi quelques branches mortes au fond du jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Insectes éliminés Jusqu’à 3 000/jour 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant le lierre sur les troncs, on offre au grimpereau abri, sites de nid et insectes ; il reste et chasse pour vous. 💡 Le petit plus : laisser une vieille souche ou un petit tas de branches, parfaits pour abriter les larves qu’il adore. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher tout le lierre d’un arbre sain en été et lisser l’écorce au moment où il cherche ses refuges.

Les gestes clés pour accueillir le grimpereau toute l’année

En été : ne « nettoyez » pas les troncs à blanc, laissez le lierre sur plusieurs arbres sains aux écorces rugueuses.

ne « nettoyez » pas les troncs à blanc, laissez le lierre sur plusieurs arbres sains aux écorces rugueuses. En automne : installez un nichoir plat ou triangulaire, à fente latérale, fixé contre le tronc à 2 à 3 m, de préférence exposé sud-est et à l’abri du vent.

installez un nichoir plat ou triangulaire, à fente latérale, fixé contre le tronc à 2 à 3 m, de préférence exposé sud-est et à l’abri du vent. En hiver : évitez les mangeoires classiques et glissez un peu de graisse végétale non salée mélangée à des vers de farine séchés dans les crevasses de l’écorce.