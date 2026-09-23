Tomates vertes fin septembre : ce fruit de la cuisine que les maraîchers posent en cagette pour ne plus rien jeter

Fin septembre, de nombreuses tomates du potager restent vertes et finissent à la poubelle. Les maraîchers, eux, ont un geste simple en cagette pour faire mûrir ces fruits sans les gaspiller.

Fin septembre, le potager a encore des airs d’été, mais les grappes de tomates restent obstinément vertes. Beaucoup finissent arrachées en catastrophe, direction compost ou poubelle, alors qu’elles auraient pu rougir tranquillement à l’intérieur. Ce petit gâchis de fin de saison revient chaque année… faute de connaître le geste des pros.

Car les maraîchers n’attendent pas que le froid et le mildiou aient tout ruiné. Ils cueillent, trient, puis glissent un simple fruit de la cuisine au milieu des tomates dans une cagette. Une astuce d’initié pour faire mûrir les tomates vertes et gagner plusieurs semaines de salades maison.

Mi-fin septembre : le moment où vos tomates cessent de rougir

À partir de la mi-septembre, les nuits passent souvent sous 10 °C. Or le pigment rouge de la tomate, le lycopène, se forme surtout entre 18 et 25 °C. En dessous, la coloration se fige, au-dessus d’environ 29 °C elle ralentit aussi. Résultat : les fruits restent verts sur pied, alors qu’ils ont déjà atteint leur taille définitive.

Dans le même temps, rosée lourde et feuillages froids créent un terrain rêvé pour le mildiou (Phytophthora infestans), qui peut noircir un pied en quelques jours. Attendre “encore un peu” dehors devient un pari perdant. Les maraîchers, eux, récoltent dès que la tomate est formée, quitte à la laisser rougir en caisse.

Le réflexe des maraîchers : tout récolter, puis trier les bonnes tomates vertes

Le bon timing se situe entre la mi et la fin septembre, avant que les nuits fraîches ne s’installent vraiment. On cueille par temps sec toutes les tomates à taille normale pour la variété, même bien vertes. La tomate est un fruit climactérique : elle produit et réagit à l’éthylène, ce qui lui permet de mûrir hors du pied si elle est assez avancée.

Pour savoir si une tomate verte rougira en cagette, quelques indices simples servent de repères :

calibre typique de la variété ;

vert qui tire légèrement vers le jaune ;

peau lisse, un peu brillante ;

fruit ferme, mais plus tout à fait “dur comme une pierre”.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte prolongée +2 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tomate, fruit climactérique, continue de mûrir hors du pied. Poser quelques pommes au milieu des tomates vertes concentre l’éthylène, le gaz de mûrissement, dans une cagette tempérée et sombre : la couleur se développe sans chaleur excessive ni perte de goût. 💡 Le petit plus : ne lavez pas les tomates avant stockage et tapissez la cagette d’un papier ou linge sec pour absorber l’humidité et limiter les moisissures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre les tomates au réfrigérateur ou les enfermer humides dans un sac plastique, ce qui bloque le mûrissement et favorise la pourriture.

Mode d’emploi : la cagette, les pommes et les bons gestes anti-gaspi

Une fois triées, installez les tomates en une seule couche dans une cagette en bois ou une caisse aérée, éventuellement tapissée de papier. Glissez 2 à 3 pommes bien mûres au milieu, couvrez légèrement d’un linge et placez le tout dans une pièce sombre et sèche, autour de 18‑20 °C. En une à trois semaines, les fruits rougissent ; un contrôle tous les deux ou trois jours permet de retirer ceux qui sont prêts.

Nous avons tous déjà entassé une cagette “pour gagner de la place” ou laissé les fruits dans un coin humide du garage. Or le poids écrase les tomates, les micro-blessures et la condensation déclenchent les moisissures. D’ailleurs, rebord de fenêtre en plein soleil et réfrigérateur sont aussi de faux amis : trop chaud ou trop froid, le mûrissement se bloque et le parfum s’envole. Avec cette routine simple, plus une seule tomate verte ne finit à la poubelle fin septembre.