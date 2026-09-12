Ne jetez plus vos tomates vertes : ce fruit posé dessous les fait rougir en quelques jours, les pros l'utilisent

Début septembre, des kilos de tomates restent obstinément verts alors que les nuits se refroidissent. Des maraîchers français jurent pourtant qu’un simple fruit du quotidien, glissé au bon endroit, suffit à tout faire rougir.

Début septembre, les tomates sont parfois encore d’un vert obstiné alors que l’on rêve de salades rouges et juteuses. Les nuits se sont rafraîchies, la pluie menace, et la question tourne en boucle : faut‑il tout arracher, tout jeter, ou patienter encore un peu au risque de perdre la récolte ?

Depuis quelques années, les maraîchers n’hésitent plus : ils ramènent leurs tomates à l’abri et misent sur un simple fruit de la corbeille pour les sauver. Un geste discret, posé au fond d’un tiroir ou d’un cageot, qui fait rougir des kilos de tomates vertes en quelques jours et change complètement la fin de saison.

Températures, lycopène et nuits fraîches : pourquoi vos tomates restent vertes

Les tomates ne mûrissent pas seulement grâce au soleil, mais surtout grâce à la chaleur stable. Des maraîchers rappellent que le pigment rouge, le lycopène, se forme surtout entre 18 et 25 °C et que tout ralentit quand les nuits passent sous 10 °C. Selon Mon Jardin Ma Maison, Monty Don rappelle aussi que « les tomates mûrissent le mieux quand la température se situe entre 26 et 30 degrés ».

En septembre, cette fenêtre idéale s’est déjà refermée de nombreuses nuits. Le feuillage reste humide plus longtemps, le mildiou guette, et beaucoup de fruits ont atteint leur taille définitive sans rougir. Attendre encore dehors a souvent condamné des cageots entiers, éclatés par la pluie ou bruns de maladie.

Le secret des maraîchers : une banane pour lancer le rougissement

Bonne nouvelle, la tomate est un fruit “climactérique” : elle continue de mûrir après la cueillette. Monty Don explique que « si vous les cueillez, que ce soit une par une ou sur la grappe, puis que vous les mettez dans un tiroir avec une banane, elles mûriront et deviendront rouges ». Ce que confirme Mon Jardin Ma Maison. La banane bien mûre dégage beaucoup d’éthylène, un gaz naturel qui transforme la chlorophylle verte en rouge.

Concrètement, on a cueilli toutes les tomates bien formées, même encore vertes, puis on les a posées en une seule couche dans un tiroir, un cageot ou une boîte en carton tapissée de papier. On a glissé au milieu une banane tigrée (ou une pomme), fermé sans serrer, et placé le tout dans une pièce sèche autour de 18 à 20 °C. En quelques jours, les fruits ont pris une belle teinte rosée, puis rouge, à condition de les garder loin du réfrigérateur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps moyen de mûrissement 3 à 10 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La banane bien mûre libère de l’éthylène, le même gaz que produisent les tomates lorsqu’elles rougissent. Dans un tiroir ou un cageot à 18–20 °C, ce gaz se concentre doucement autour des fruits et déclenche leur passage du vert au rouge. 💡 Le petit plus : pour éviter les moisissures, espacez légèrement les tomates, gardez-les en une seule couche et changez la banane dès qu’elle commence à se tacher fortement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre tomates et banane au réfrigérateur ou dans un sac plastique hermétique : le froid bloque la maturation et la condensation fait pourrir tout le lot.

Avant la dernière cueillette : trois gestes de pro et les erreurs à éviter

Pour les pieds encore bien garnis, Monty Don conseille « d’enlever la moitié inférieure des feuilles sur chaque plant » afin de laisser passer lumière et air. Beaucoup de jardiniers ont aussi réduit l’arrosage pour limiter l’éclatement, tout en gardant un peu d’engrais liquide une fois par semaine, le temps que les fruits finissent de grossir.

Ensuite, mieux vaut cueillir toute tomate arrivée à sa taille normale avant la mi‑septembre et garder en tête quelques interdits très simples :

ne pas attendre les premières nuits sous 10 °C pour rentrer les fruits ;

ne pas laver les tomates avant le mûrissement, juste les essuyer ;

ne pas enfermer tomates et banane dans un sac plastique fermé ;

ne pas compter sur les plus petites billes vert foncé, à garder plutôt pour des recettes de chutney ou de pickles.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Tomates encore vertes en septembre ? Ce fruit du quotidien dans un tiroir promet une récolte rouge en quelques jours»