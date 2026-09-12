Arbre mort chez le voisin : la nouvelle question des assureurs qui peut vous coûter très cher

Tout l’été, un chêne desséché domine votre jardin, juste au-dessus du toit et de la balançoire des enfants. Quand le vent forcit, qui portera la responsabilité de cet arbre mort du voisin ?

Tout l’été, le grand chêne du jardin d’à côté est resté gris, sans une feuille verte. Canicule, jours à 34 °C, pas une goutte de pluie… et personne n’y a touché. Aujourd’hui, alors que les coups de vent se succèdent, il domine toujours la clôture, sec comme une allumette, juste au-dessus de votre toiture et de la balançoire des enfants.

Quand un expert d’assurance arrive après la tempête, sa première question n’est plus seulement « qu’est-ce qui a cassé ? », mais, comme l’écrit Pause Maison (Ouest‑France), « qui a laissé mourir cet arbre ». Car derrière ce chêne oublié se joue un vrai sujet d’argent, de sécurité… et de responsabilité entre voisins.

Quand le chêne du voisin devient un risque bien réel

Un arbre mort qui tient encore debout, c’est une masse de bois sec prête à rompre à la première rafale un peu sérieuse. Une branche peut arracher quelques tuiles, mais tout le tronc peut aussi s’abattre sur une voiture ou fissurer un mur. En période de canicule, un grand chêne a pompé jusqu’à 200 à 400 litres d’eau par jour dans un sol argileux ; lorsqu’il dépérit, le terrain s’affaisse parfois, les fondations ont déjà souffert avant même la chute.

Juridiquement, l’article 1242 du Code civil prévoit que chacun est responsable des dommages causés par les choses dont il a la garde, donc par ses arbres. Si un arbre sain est tombé lors d’une tempête vraiment exceptionnelle, les juges ont souvent admis la force majeure et la responsabilité a été écartée. En revanche, un arbre sec depuis des mois, visible de la rue, ressemble à un défaut d’entretien flagrant ; en matière d’arbre mort voisin responsabilité, cette négligence change complètement le regard de l’assureur.

Ce que l’assureur va regarder si l’arbre tombe

Un expert mandaté après le sinistre reconstitue une chronologie : depuis quand l’arbre dépérissait‑il, qui l’avait remarqué, quelles démarches ont été faites. Un chêne sans feuilles dès juillet, jamais élagué, penché vers une maison, peut suffire à engager la responsabilité civile habitation de son propriétaire. À l’inverse, si tout montre que l’arbre a semblé sain jusqu’au jour de la tempête, le dossier s’oriente vers la garantie « tempête, grêle, neige » ou « catastrophe naturelle » du contrat multirisque.

D’où l’importance de la preuve. Des photos datées, prises régulièrement, montrent l’aggravation du dépérissement. Un courrier recommandé au voisin, décrivant l’état de l’arbre et demandant élagage ou abattage, pèse lourd : il prouve que le danger était connu. Nous avons tous déjà hésité à écrire, par peur d’envenimer les choses ; pourtant, cet écrit protège autant qu’il met en cause. Attention toutefois : l’article 673 du Code civil interdit de couper soi‑même les branches du voisin qui dépassent, mais autorise à sectionner les racines ou ronces qui envahissent votre terrain.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Dégâts potentiels évités plusieurs milliers d’€ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En photographiant l’arbre mort, puis en avertissant le voisin par lettre recommandée et en informant votre assureur, vous prouvez votre vigilance. Le jour où le chêne tombe, l’expert voit que la négligence ne vient pas de vous, ce qui facilite l’indemnisation et le recours contre le propriétaire de l’arbre. 💡 Le petit plus : joindre à votre courrier un court avis d’élagueur sur l’état dangereux de l’arbre ; ce document impressionne souvent le voisin comme l’assureur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : abattre l’arbre du voisin sans son accord ni décision de justice, même s’il semble mort, au risque de vous retrouver responsable du moindre dégât.

Les bons réflexes pour se protéger entre voisins

Avant d’en arriver à la casse, la première étape reste le dialogue courtois, photos à l’appui, en expliquant simplement les risques pour votre maison ou votre jardin. Si rien ne bouge, le recommandé fixe les choses noir sur blanc, puis le passage par un conciliateur de justice, gratuit et obligatoire pour ce type de litige, permet souvent de trouver un accord sur un élagage ou un abattage partagé.

D’ailleurs, ces réflexes valent aussi pour ses propres arbres. Surveiller ceux qui dominent une toiture ou une terrasse, faire intervenir un élagueur quand un sujet a séché, avertir son assureur en cas de doute… tout cela a déjà permis à de nombreux propriétaires d’éviter un refus de garantie pour négligence. En temps de sécheresses répétées, un jardin bien entretenu protège aussi le voisinage et les relations de quartier.