Deux voisins récoltent les mêmes courges : ce détail sur la tige peut tout gâcher d’ici février

Dans un jardin partagé, deux voisins récoltent leurs courges en septembre, mais en février seul l’un en a encore sur la table. Tout tient à un geste précis sur le pédoncule, que beaucoup de jardiniers ignorent encore.

Dans le même jardin partagé, un matin de fin septembre, deux voisins ont rempli leurs cagettes des mêmes butternuts et potimarrons. Même variété, même soleil, récolte le même jour. En février pourtant, l’un prépare encore des veloutés, quand l’autre a déjà tout jeté à la poubelle.

Ce grand écart ne vient ni du sol ni de la météo, mais d’un détail au moment de la coupe. Comme beaucoup de jardiniers, les deux voisins se sont d’abord fiés à la couleur rassurante des fruits. L’un a ensuite reproduit un geste “réflexe” sur le pédoncule ; l’autre a appliqué le secret des maraîchers, celui qui fait vraiment tenir les courges tout l’hiver.

Deux voisins, deux caves, deux destins pour les mêmes courges

Un mois après la récolte, le premier voisin a vu ses courges se tacher, ramollir, puis pourrir de l’intérieur. En novembre, la plupart avaient déjà fini à la poubelle. Chez son voisin, elles sont restées fermes, la peau dure, prêtes à être cuisinées. Même variété, même cave : seule la façon de couper la tige au jardin a fait la différence.

Le premier a arraché ou coupé son pédoncule au ras du fruit, pour “faire propre” et gagner du temps. Sans le savoir, il a ouvert une brèche aux bactéries et champignons. Le second a laissé cinq à dix centimètres de tige, coupés net au sécateur. Ce petit bout de bois a agi comme un bouchon naturel, protecteur pendant des mois.

Ce que les maraîchers regardent avant de couper une courge

Nous avons tous déjà hésité devant une courge bien orange en nous demandant si elle était vraiment prête. La couleur dépend surtout du soleil et de la variété, pas de la maturité interne. Les maraîchers, eux, se fient d’abord au pédoncule : il doit être sec, brun, durci comme du bois. Cela signifie que la sève ne circule plus et que le fruit a terminé sa croissance.

Ils complètent ce signal par le test de l’ongle : en appuyant fermement, la peau ne doit plus se rayer. Quand les feuilles autour ont jauni et séché, la fenêtre est bonne. Récolter plus tôt donne des courges fades qui se conservent mal ; attendre après les premières gelées abîme la chair et compromet toute garde en cave.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conservation 4 à 6 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un pédoncule sec conservé sur quelques centimètres, associé à une peau dure, bloque l’entrée de l’humidité et des microbes. 💡 Le petit plus : Écrire la date de récolte au feutre sur la peau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper le pédoncule au ras du fruit ou l’arracher, puis stocker les courges empilées en cave humide.

Après la coupe : ressuyage et stockage gagnants

Une fois les courges coupées, on les a laissées sécher 10 jours dans un endroit sec et aéré, sans les empiler. Ensuite, elles ont été rangées à 10–15 °C, espacées, dans une cave ou un cellier ventilé.