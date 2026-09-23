Pommes au sol : ce que ces fruits tombés infligent vraiment à votre pommier en 48 h, selon les arboriculteurs

En moins de 48 heures, une pomme tombée au sol peut transformer un verger familial en terrain idéal pour maladies et ravageurs. Que se passe-t-il vraiment sous l’arbre ?

Chaque automne, le décor est le même : un tapis de pommes vernissées au pied du pommier. On se dit que c’est joli, que la nature fera son œuvre et que tout cela nourrira le sol. Pourtant, les arboriculteurs le répètent : ce laisser-faire, en apparence très naturel, fragilise silencieusement l’arbre.

Car en moins de deux jours, une pomme tombée au sol ne se comporte plus comme un simple déchet végétal, mais comme un petit laboratoire pour champignons, vers et insectes. Ce compte à rebours de 48 heures change tout au verger, et quelques gestes très simples suffisent à reprendre la main.

Ce qui se joue vraiment dans les 48 heures après la chute

Une pomme qui tombe n’est presque jamais là par hasard. Elle a pu être piquée par le carpocapse, ce “ver de la pomme” qui creuse une galerie jusqu’aux pépins, ou être sacrifiée par l’arbre en cas de manque d’eau prolongé. Parfois, elle était simplement trop mûre ou a subi un choc pendant un coup de vent.

Aussitôt au sol, la peau abîmée laisse entrer l’humidité et les micro-organismes. En période douce et humide, la chair commence à fermenter, les tissus se ramollissent et les spores de champignons colonisent les zones blessées. En moins de 48 heures, le fruit devient un foyer idéal de moniliose et un réservoir de spores prêt à contaminer les pommes restées sur l’arbre.

Pommes au pied du pommier : les erreurs qui entretiennent les maladies

Nous avons tous déjà pensé que ces fruits pourris feraient un bon engrais naturel. Certains les laissent pour les merles, d’autres les entassent au compost juste à côté du verger. Sur le moment, le geste paraît vert, rassurant. En réalité, on offre surtout un buffet à volonté aux champignons, aux guêpes attirées par le sucre et aux rongeurs qui viennent grignoter au pied du tronc.

Les champignons responsables de la moniliose passent l’hiver dans ces fruits au sol ou momifiés sur les branches, puis leurs spores sont disséminées par la pluie et le vent la saison suivante. Même scénario pour les larves de carpocapse, qui ont terminé tranquillement leur cycle dans les pommes tombées avant de repartir à l’assaut de la prochaine récolte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pression des maladies En nette baisse 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ramasser toutes les pommes tombées en moins de 48 heures supprime les principaux foyers de spores et de larves au pied de l’arbre. Le cycle des champignons et des ravageurs est coupé avant qu’ils ne se propagent aux fruits encore sains et à la saison suivante. 💡 Le petit plus : trier aussitôt les pommes tombées : les intactes pour la cuisine du jour, les légèrement abîmées au compost loin du verger, jamais au pied du tronc. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser des pommes pourries, véreuses ou momifiées en paillage au pied du pommier ou les laisser s’accumuler tout l’automne dans le verger.

La règle des 48 heures : la petite routine qui protège le verger

Les arboriculteurs ont adopté une règle claire : pas plus de deux jours entre la chute et le ramassage. Entre août et octobre, un tour de verger tous les deux jours suffit. Panier à la main, on enlève toutes les pommes au sol, même celles qui semblent encore belles, pour casser le cycle des maladies et des ravageurs.

Une fois récoltées, les pommes intactes servent pour les compotes, jus ou tartes, le jour même. Celles qui sont douteuses partent au compost, mais en couches fines et loin des fruitiers. Les fruits très pourris ou véreux, eux, rejoignent la poubelle ou la déchetterie. D’ailleurs, ce simple rituel répété saison après saison a déjà transformé plus d’un verger en réduisant nettement la pression de moniliose et de vers.