Rosiers : ce geste de taille méconnu qui prolonge les fleurs jusqu'en hiver et évite la grosse erreur de fin d'été

Vos rosiers flambent au printemps puis s’arrêtent net en été ? Une simple règle de taille, associée à un entretien ciblé, peut prolonger les fleurs jusqu’aux gelées.

Dans beaucoup de jardins, le spectacle est le même : au printemps, les rosiers débordent de fleurs, puis dès l’été les tiges se figent et les couleurs s’éteignent. On accuse la chaleur ou le manque d’eau, mais un détail plus discret explique souvent cette pause brutale.

Les rosiers capables de refleurir, dits remontants, peuvent offrir des bouquets jusqu’aux premières gelées, voire jusqu’au début de l’hiver en climat doux, si on les aide avec quelques gestes ciblés. Taille précise des fleurs fanées, arrosage copieux au pied, engrais donné au bon moment : ces soins relancent la machine à roses. Reste à savoir comment s’y prendre.

Avant de couper, vérifier si votre rosier peut vraiment refleurir

Premier réflexe avant de sortir le sécateur : vérifier que l’on a affaire à un rosier remontant. Les variétés modernes de massifs, buissons ou miniatures refleurissent souvent plusieurs fois entre juin et l’automne, alors que de nombreux rosiers anciens, lianes ou certains grimpants n’offrent qu’une grande vague de fleurs au début de l’été, quoi que l’on fasse ensuite.

Pour le savoir, on peut relire l’étiquette de plantation : le terme « remontant » ou la mention « floraison de juin aux gelées » y figurent souvent. Autre indice, si le rosier a déjà montré plusieurs vagues de fleurs l’an passé, la taille estivale aura toutes les chances de prolonger sa floraison, parfois jusqu’aux portes de l’hiver dans les régions au climat doux.

La règle des cinq folioles : le geste exact sous chaque fleur fanée

Le secret se cache juste sous les fleurs fanées. Plutôt que de « décapiter » la corolle, il faut descendre le long de la tige jusqu’à la première feuille bien développée portant cinq folioles, parfois sept, avec un bourgeon sain à son aisselle : c’est la fameuse règle des cinq folioles. On place alors le sécateur quelques millimètres au-dessus, en biais, en visant un bourgeon tourné vers l’extérieur pour aérer le buisson et éviter les bouts de tiges sèches.

Ce geste empêche la plante de fabriquer ses fruits, les cynorrhodons, très gourmands en énergie, et l’oblige à produire de nouvelles pousses porteuses de boutons. Nous avons tous déjà oublié ce nettoyage après une première floraison généreuse ; pourtant, répété régulièrement, idéalement une fois par semaine comme le conseille la Royal Horticultural Society britannique, il maintient le rosier en mode « floraison » sans le fatiguer, à condition de ne pas couper trop bas sur un sujet jeune ou affaibli.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée jusqu’aux gelées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le rosier relance des boutons au lieu de nourrir ses fruits. 💡 Le petit plus : Utiliser toujours un sécateur bien affûté limite les blessures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer à tailler très court en fin de saison sur un pied affaibli.

Arrosage et engrais : l’appui discret qui prolonge les roses

Pour que la remontée dure, on accompagne la taille par un bon entretien : en pleine terre, un engrais spécial rosiers au printemps puis à la mi-été suffit, tandis qu’en pot de petits apports réguliers sont nécessaires ; partout, on arrose rarement mais abondamment au pied, et sur les grimpants remontants on palisse les grandes branches presque à l’horizontale pour multiplier les rameaux florifères.