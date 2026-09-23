Je prépare ce gratin de courgettes à la bolognaise chaque dimanche : il a fait oublier les lasagnes à ma famille

Chaque dimanche, ce gratin de courgettes à la bolognaise s’invite à table et fait oublier les lasagnes chez nous. Sa sauce au bœuf ultra crémeuse, ses courgettes fondantes et sa croûte parmesan–gouda reposent pourtant sur quelques gestes très précis que l’on ne soupçonne pas.

On le prépare chaque dimanche et plus personne ne réclame les lasagnes : ce gratin de courgettes à la sauce bolognaise

Le parfum de sauce tomate qui mijote, la viande qui grésille, le fromage qui dore doucement au four… Sur la table du dimanche, ce gratin de courgettes à la bolognaise a peu à peu remplacé les grands plats de pâtes de la maison.

On garde le goût des lasagnes, dans un gratin de courgettes façon lasagnes beaucoup plus riche en légumes. La clé tient dans trois gestes : une bolognaise crémeuse qui ne sèche pas, des courgettes bien préparées pour éviter le jus au fond du plat, et un duo parmesan–gouda qui forme une croûte dorée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 belles courgettes fermes, coupées en fines rondelles

✅ 600 g de viande de bœuf hachée et 1 bouteille de sauce tomate nature

✅ 25 cl de crème liquide et 80 g de parmesan râpé

✅ 50 g de gouda, fond de veau, herbes séchées, huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ce gratin de courgettes fait oublier les lasagnes

Ce gratin de courgettes sauce bolognaise a tout d’un plat de trattoria, sans les pâtes qui alourdissent. On y retrouve la viande bien dorée, la tomate crémée, le parfum des herbes et cette surface gratinée qui croustille sous la fourchette. Dans l’assiette, chaque part alterne courgettes fondantes et bolognaise nappante ; aucun morceau sec, aucun coin détrempé.

Les 4 grandes étapes de mon gratin de courgettes à la bolognaise

On commence par saisir la viande hachée, puis on la transforme en bolognaise crémeuse. Viennent ensuite la préparation des courgettes, le montage façon tian avec le gouda caché, et enfin la cuisson lente qui dore le parmesan.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans une grande poêle chaude, faire dorer le bœuf avec huile, sel, poivre et herbes sans trop remuer pour développer les sucs. Technique : Ajouter sauce tomate, un peu d’eau, fond de veau, crème et 50 g de parmesan ; laisser mijoter 15 minutes jusqu’à texture onctueuse qui nappe la cuillère. Cuisson : Verser la sauce dans le plat, disposer les rondelles de courgettes verticalement, glisser le gouda entre elles, arroser d’huile et parsemer du reste de parmesan. Finition : Cuire 35 à 40 minutes à 200 °C, jusqu’à courgettes fondantes et gratin bien doré ; laisser reposer quelques minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1h15 🔍 Le secret de l’expert La viande bien colorée et la sauce réduite donnent une bolognaise dense, parfaitement enrobante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un trait de vin rouge et quelques dés de tomates confites dans la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper le mijotage : une sauce trop liquide fera nager le gratin de courgettes.

Variantes et questions fréquentes

Ce gratin de courgettes du dimanche au parmesan gouda accepte facilement les variantes : gouda remplacé par comté ou emmental, bœuf seul ou mêlé à un peu de porc, éventuellement une sauce tomate maison préparée à part. Les restes se gardent deux jours au frais et se réchauffent doucement au four.