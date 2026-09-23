Apéro : marre du cake sec ? Ces mini-cakes au cœur fondant changent tout grâce à ce détail tout bête dans la pâte

Ras-le-bol du cake d’apéro qui s’émiette et finit abandonné sur la planche ? Ces mini-cakes pesto, tomates séchées et cœur de chèvre promettent un apéro transformé.

À force de sortir le même cake salé un peu sec à l’apéro, on voit les invités couper des tranches fines et laisser des miettes. On rêve d’une bouchée qui croustille dehors, reste tendre dedans, avec du goût et un petit effet waouh en prime.

Ces mini-cakes salés pesto, tomates séchées et cœur de chèvre changent la donne : format individuel, croûte dorée, centre coulant. Ils partent encore plus vite que le bol d’olives et, souvent, on entend la même phrase revenir… On veut la recette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 150 g de farine, 5 g de levure, 1 pincée de sel

✅ Liquides : 3 œufs, 12 cl de lait, 10 cl d’huile d’olive

✅ Garniture : 15 g de pesto vert, 40 g de tomates séchées égouttées, 15 g de pignons de pin, poivre

✅ Cœur et moules : 1 bûche de chèvre (≈ 180 g, 6 morceaux) et 10 g de beurre

Les bons produits pour des mini-cakes qui restent moelleux

Tout se joue dans la richesse de la pâte. Un peu de farine, mais assez d’œufs, de lait et d’huile d’olive pour garder de l’humidité. Le pesto parfume, les tomates séchées concentrent le goût, les pignons toastés apportent le croquant, et le chèvre au centre garde le cœur fondant.

La méthode express pour des mini-cakes bien gonflés

Pâte lissée mais peu travaillée, moules bien beurrés et cuisson courte à 180 °C : c’est la triple assurance anti-cake sec. On prépare d’abord garniture et fromage, puis on assemble rapidement la pâte, on cache le cœur de chèvre au milieu et on surveille la couleur plus que le minuteur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le chèvre en 6, émincer les tomates séchées, torréfier les pignons à sec jusqu’à blond doré. Technique : Mélanger farine et levure, ajouter les œufs, puis le lait, l’huile et le pesto jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Incorporer tomates et pignons, saler, poivrer, remplir les moules beurrés aux trois quarts. Finition : Enfoncer un morceau de chèvre au centre, couvrir de pâte, cuire 18 à 22 minutes à 180 °C, reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le gras de l’huile et du chèvre ralentit le dessèchement, tandis que les œufs fixent la structure. La cuisson courte laisse au cœur le temps de fondre sans perdre son moelleux. ✨ Le twist gourmand : Pour un dessus façon traiteur, ajouter quelques pignons et copeaux de parmesan sur chaque mini-cake avant d’enfourner. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas prolonger la cuisson “pour être sûr” ; ces minutes en trop suffisent à assécher la mie.

Comment servir et conserver ces mini-cakes d’apéro

On les sert tièdes, quand le cœur de chèvre est encore souple et le parfum du pesto bien présent. Une fois refroidis, on les garde deux jours en boîte hermétique et on les réchauffe quelques minutes au four doux.