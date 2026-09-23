Ces deux arbres fruitiers très courants doivent être taillés avant fin septembre sous peine de gâcher la récolte

Entre mi-août et fin septembre, une taille bien placée peut tout changer au verger. Poirier et châtaignier n’attendront pas si vous visez une récolte généreuse.

Alors que les soirées raccourcissent, beaucoup rangent déjà le sécateur, persuadés que le verger peut attendre le printemps. Pourtant, ces dernières semaines de septembre décident souvent de l’abondance ou non des corbeilles de fruits l’année suivante.

En fin d’été, les arbres ont fait leurs réserves et la sève commence à redescendre vers les racines. C’est le moment précis où une taille légère aide deux géants du jardin, le poirier et le châtaignier, à préparer une récolte généreuse… à condition d’agir avant la fin du mois.

Septembre : la fenêtre idéale pour le poirier et le châtaignier

À cette période, les tissus cicatrisent vite, les températures restent douces et la structure des branches est encore bien lisible. En attendant octobre ou les premières gelées, on expose au contraire le bois à des plaies ouvertes qui se referment mal dans l’humidité hivernale, terrain rêvé pour les champignons.

En France, le Code de l’environnement interdit la taille des haies et de nombreux arbres du 15 mars au 15 août pour protéger les oiseaux nicheurs. La fenêtre légale rouvre du 16 août au 14 mars : septembre est donc à la fois pratique et réglementairement confortable, tout en restant attentif à l’absence de nids tardifs.

Poirier : la taille express qui change la récolte

Sur le poirier, la taille de septembre vise à faire entrer l’air et la lumière. On commence par supprimer le bois mort, cassé ou malade, puis les branches qui se croisent ou reviennent vers le centre de l’arbre. Le cœur de la ramure doit rester dégagé, sans jamais enlever plus d’un tiers du volume total.

Vient ensuite le travail sur les charpentières, ces grosses branches qui dessinent la silhouette. On les raccourcit d’environ 20 à 25 cm, en coupant en biais juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, pour guider les futures pousses vers la lumière. Pour un poirier en espalier, les branches principales restent bien horizontales et toutes les pousses verticales concurrentes sont retirées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Impact sur la récolte Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fin d’été, la sève commence à redescendre et l’arbre a stocké ses réserves. En raccourcissant légèrement les charpentières et en éclaircissant le centre, on dirige cette énergie vers les bourgeons à fruits les mieux placés, tout en permettant aux plaies de cicatriser rapidement avant l’hiver. 💡 Le petit plus : repérer les gros bourgeons bien arrondis, souvent porteurs de fleurs, et les conserver en priorité lors de la taille du poirier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler en octobre par temps humide en retirant plus d’un tiers de la ramure, au risque d’affaiblir l’arbre et de faire disparaître une partie de la future floraison.

Châtaignier : un geste léger pour un arbre sain et stable

Le châtaignier possède un bois sensible aux plaies mal refermées et aux maladies comme le chancre du châtaignier. En septembre, on privilégie les rameaux de l’année précédente, bien garnis en bourgeons, tout en supprimant les branches très âgées, dégarnies ou dépérissantes, et en égalisant la longueur des charpentières pour équilibrer la silhouette.

Autre priorité : couper tous les gourmands, ces pousses très verticales qui consomment beaucoup de sève sans donner de fruits. En présence d’une zone crevassée ou d’un rameau qui sèche, il faut tailler largement dans le bois sain, désinfecter les lames à l’alcool entre chaque coupe, puis évacuer ou brûler les branches malades pour éviter toute recontamination.

Ne pas attendre les premières gelées pour intervenir.

Ne jamais utiliser d’outils sales ou émoussés.

Éviter d’appliquer cette taille d’automne à d’autres fruitiers sensibles, comme le cerisier.