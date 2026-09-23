Ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé express cachent un ingrédient inattendu et une erreur à éviter

En moins de 35 minutes à la maison, ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé sortent du four gonflées et brillantes. Leur mie moelleuse cache une astuce au skyr et à la levure chimique qui change tout.

Dans la cuisine, l’odeur de beurre chaud et de sucre caramélisé emplit l’air. Sur la plaque, des torsades individuelles dorent doucement, cœur encore brillant : ces mini brioches promettent un moelleux presque indécent.

Pourtant, on oublie ici les longues pousses et le pétrissage interminable. Une pâte au skyr et à la levure chimique permet ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé express, qui partent presque aussitôt au four ; reste à comprendre comment elles gardent autant de fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine de blé, 45 g de sucre, 11 g de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 150 g de skyr nature, 1 œuf, 40 ml de lait

✅ 40 g de beurre doux fondu, 180 g de caramel beurre salé épais bien froid

✅ 1 jaune d’œuf + 1 cuillère à soupe de lait pour la dorure

Pourquoi ces mini brioches express sont plus rapides qu’une brioche classique

Dans une brioche classique, la levure boulangère impose deux levées et beaucoup d’attente. Ici, la levure chimique s’active surtout avec la chaleur et fait gonfler la pâte directement en cuisson, sans repos préalable.

Le skyr nature apporte protéines et eau, comme un yaourt très dense. Il donne une pâte souple et satinée qui se travaille bien et garde une mie moelleuse, même après une simple cuisson à 180 °C en chaleur tournante.

Étapes pour des mini brioches torsadées au moelleux indécent

On réunit farine, sucre, levure chimique et sel dans un saladier. On ajoute skyr, œuf, lait et beurre doux fondu, puis on mélange brièvement : la pâte doit rester souple, légèrement brillante, sans coller franchement.

Sur un plan de travail peu fariné, on étale la pâte en rectangle d’environ 30 × 35 cm. On la couvre de caramel beurre salé épais bien froid, on roule en boudin, puis on découpe huit tronçons à fendre et torsader délicatement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger ingrédients secs puis ajouter skyr, œuf, lait, beurre fondu. Technique : Étaler en rectangle 30 × 35 cm, napper de caramel refroidi. Cuisson : Rouler en boudin, couper huit tronçons, fendre et torsader délicatement. Finition : Dorer au jaune d’œuf et lait, cuire 16 à 20 minutes à 180 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le skyr emprisonne l’eau dans la pâte, la levure chimique crée le volume au four. En limitant la farine ajoutée et la température, on obtient des torsades gonflées, avec un cœur étonnamment fondant. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner les torsades chaudes de beurre fondu, puis ajouter, selon l’humeur, dés de pomme poêlée, pépites de chocolat noir, éclats de noisettes et une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de farine, utiliser un caramel liquide encore tiède ou laisser cuire bien au-delà de 20 minutes : ces réflexes donnent des brioches sèches, tassées, loin de la texture attendue.

Varier, conserver et réchauffer vos mini brioches torsadées

Ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé se dégustent tièdes, le centre souple. On les sert avec chocolat chaud, café au lait ou thé noir, avec une cuillère de skyr nature à côté.

Après refroidissement, on les garde jusqu’au lendemain dans une boîte hermétique, à température ambiante. Avant de servir, on les réchauffe quelques secondes au micro-ondes ou cinq minutes au four doux, puis on ajoute éventuellement une pincée de fleur de sel.