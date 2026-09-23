Apéro : ces churros salés chorizo-parmesan cuits au four font oublier chips et biscuits, voici la technique inratable

À chaque apéritif, ces churros salés au chorizo et parmesan quittent la plaque en quelques minutes. On vous guide pas à pas pour les réussir au four, bien dorés, sans friture et irrésistibles avec des sauces maison.

Personne ne sert de churros à l’apéro ; sur une table, on voit surtout chips, biscuits et feuilletés. Et pourtant, quand ces bâtonnets dorés arrivent, parfumés au chorizo et au parmesan, les mains délaissent aussitôt le reste.

La croûte croustillante cache un cœur de purée de pommes de terre moelleuse, relevée juste ce qu’il faut ; un vrai air de tapas sortis du four. Comment obtenir ces churros salés au chorizo et au parmesan qui se tiennent sans friture et disparaissent en quelques minutes ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de purée de pommes de terre bien froide et ferme

✅ 100 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 80 g de parmesan fraîchement râpé

✅ 100 g de chorizo en brunoise + sel, poivre, paprika doux

Pourquoi ces churros salés au chorizo et au parmesan font un malheur à l’apéro

Ici, on part d’une simple purée de pommes de terre, mais bien travaillée : lisse, ferme et froide. Elle se poche comme une pâte à choux et garde une texture fondante, qui change complètement des biscuits secs.

Le chorizo, coupé en minuscules dés, ponctue chaque bouchée de gras parfumé au paprika ; le parmesan, lui, apporte cette note fruitée et salée qui fait penser aux tapas servis dans les bars espagnols.

La technique inratable pour des churros salés au chorizo et au parmesan qui se tiennent au four

Tout commence par une purée bien sèche. On utilise des pommes de terre à chair farineuse, que l’on écrase sans trop de lait ni de beurre, puis que l’on laisse refroidir complètement ; l’amidon se resserre et la pâte se tient mieux.

On ajoute alors farine, parmesan, brunoise de chorizo, poivre et à peine de sel, avant de laisser reposer la pâte au frais. Ce temps de pause la raffermit, elle passe plus facilement dans la poche à douille et garde ses jolies cannelures au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer une purée bien sèche avec des pommes de terre farineuses, la laisser refroidir complètement, puis ajouter parmesan et brunoise de chorizo. Technique : Incorporer la farine, le poivre et un peu de sel, mélanger brièvement jusqu’à une pâte homogène, souple mais ferme, puis filmer et refroidir. Cuisson : Mettre la pâte en poche munie d’une douille cannelée large, pocher des boudins de 8 à 10 cm sur une plaque recouverte de papier cuisson. Finition : Badigeonner d’un voile d’huile, enfourner à 200 °C pendant 20 à 25 minutes, puis laisser reposer quelques minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Purée bien sèche et repos au froid concentrent l’amidon : les churros gardent leurs cannelures et un cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, saupoudrer généreusement de parmesan et paprika fumé pour rappeler les bars à tapas. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter toute purée trop humide ou gros dés de chorizo : les churros s’étaleraient et boucheraient la poche à douille.

Servir les churros salés comme des tapas

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